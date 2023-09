Kirchberg-Klinik: Gollée ist „Partner der Feuerwehr“

Bereits zum 22. Mal wurde die Plakette „Partner der Feuerwehr“ am Mittwoch, 23. August, im Gästehaus der Niedersächsischen Landesregierung in Hannover verliehen. Darüber informierte jetzt der Kreisfeuerwehrverband Osterode, denn auch aus seinem Zuständigkeitsbereich befand sich eine Firma unter den Geehrten: In diesem Jahr befand sich aus dem Bereich des Kreisfeuerwehrverband Osterode die Firma Golleé & Co. von der Kirchberg-Klinik in Bad Lauterberg unter den Ausgezeichneten.

Geschäftsführer Björn Golleé konnte zusammen mit Bad Lauterbergs Bürgermeister Rolf Lange und dem Kreisverbandsvorsitzenden Markus Herzberg die Auszeichnung aus den Händen von Landesinnenministerin Daniela Behrens entgegennehmen. Die Laudatio hielt der für den Bezirk Braunschweig zuständige Vize-Präsident des Landesfeuerwehrverbandes, Regierungsbrandmeister Tobias Thurau.

Vorbilder für alle anderen Arbeitgeber in Niedersachsen

Insgesamt erhielten 23 Firmen aus ganz Niedersachsen die Plakette, überreicht durch den Präsidenten des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen, Olaf Kapke, sowie durch die Niedersächsische Ministerin für Inneres und Sport, Daniela Behrens. Feuerwehrministerin Behrens sagte in ihrer Begrüßung: „Überwiegend sind die Feuerwehrleute in Niedersachsen ehrenamtlich tätig. Bei Einsätzen müssen sie Beruf, Familie und Ehrenamt in Einklang bringen. Das Brandschutzgesetz gibt ihnen zwar das Recht, ihren Arbeitsplatz zu verlassen, um an Einsätzen teilzunehmen - das Gesetz nützt aber nicht viel, wenn die Unternehmen und Arbeitgeber nicht dahinterstehen und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Einsatzdienst freistellen!“

Der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Osterode, Markus Herzberg, der Bürgermeister der Stadt Bad Lauterberg, Rolf Lange, Klinik-Geschäftsführer Björn Golleé, Innenministerin Daniela Behrens, der Präsident des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen, Olaf Kapke, und Regierungsbrandmeister Tobias Thurau (von links). Foto: Olaf Rebmann / LFV Niedersachsen

Sie dankte im Namen des Landes Niedersachsen den anwesenden Firmenvertretern für ihr Verständnis für die Arbeit in der Freiwilligen Feuerwehr und sprach ihren Wunsch aus, „dass alle ausgezeichneten Firmen und Unternehmen Vorbilder für alle anderen Arbeitgeber in Niedersachsen sein werden“.

LFV-Präsident Olaf Kapke dankte ebenfalls den ausgezeichneten Firmen für ihr „unbezahlbares“ Engagement für die Freiwilligen Feuerwehren vor Ort in Niedersachsen. „Sei es mit Geld- oder Sachspenden, sei es mit der Zurverfügungstellung von Örtlichkeiten zum Üben für den Ernstfall: Die Bandbreite der Hilfsbereitschaft der einzelnen Firmen und Unternehmen ist groß und unverzichtbar“, so Kapke. Weiter dankte der LFV-Präsident allen Anwesenden dafür, dass nur durch ihre Arbeit und Hilfsbereitschaft das ehrenamtliche System des Brandschutzes so aufrechterhalten werden könne.

Vertreter der diesjährig ausgezeichneten Unternehmen bei der Feierstunde im Gästehaus der Niedersächsischen Landesregierung in Hannover. Foto: Olaf Rebmann / LFV Niedersachsen

Folgende 23 Unternehmen und Institutionen wurden in diesem Jahr mit der Förderplakette „Partner der Feuerwehr“ im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Gästehaus der Niedersächsischen Landesregierung in Hannover ausgezeichnet:

Tischlerei Scheede aus Rosdorf

H. Klein GmbH & Co. KG aus Süpplingen

Daenicke Stahl-Metallbau GmbH aus Isenbüttel

Daume GmbH aus Duderstadt

Gollée GmbH & Co. aus Bad Lauterberg

OKO-tech GmbH & Co. KG aus Hessisch Oldendorf

Sparkasse Hannover

Hubert Stüken GmbH & Co. KG aus Rinteln

ASWO International Service GmbH aus Eime

Filigran Trägersysteme GmbH & Co. KG aus Leese

Flughafen Hannover-Langenhagen GmbH

Agrar Service Rabe GbR aus Loxstedt

Voelkel Fruchtsaft GmbH aus Höhbeck

John Becker Ingenieure GmbH & Co. KG aus Lilienthal

Kaufland Bergen

Gehrmann Baugesellschaft mbH aus Seevetal

ESC Energie-Service Center GmbH aus Lauenburg

M. Hölting GmbH - Zimmerei - Tischlerei aus Burweg

KS Gleitlager GmbH aus Papenburg

Trauco AG aus Großefehn

EDEKA Foodservice Stiftung & Co. KG aus Aurich

Kesseböhmer Beschlagsysteme GmbH & Co. KG aus Bad Essen

Grafschafter Volksbank eG Bad Bentheim

Die Plakette „Partner der Feuerwehr“ im Hintergrund, davor sitzt der Drache Grisu. Foto: Olaf Rebmann / LFV Niedersachsen

