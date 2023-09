21-Jähriger Motorradfahrer bei Hardegsen tödlich verunglückt

Hardegsen Samstag, 2. September, hat sich in Hevensen ein schwerer Unfall ereignet. Dabei stirbt ein junger Motorradfahrer aus Einbeck. Das ist passiert.

In Hevensen ist ein junger Motorradfahrer tödlich verunglückt (Symbolbild).

In Hevensen, einem Ortsteil von Hardegsen, ist es zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem ein Motorradfahrer tödlich verletzt wurde. Das berichtet die Polizei Northeim.

Ein 21-Jähriger aus dem Raum Einbeck war am Samstag gegen 17.02 Uhr mit seinem Motorrad in Hevensen unterwegs. Laut Angaben der Polizei war das Motorrad nicht zugelassen und offensichtlich bauartverändert.

Auf der Gewerbeallee in Richtung Brinkfeldstraße kam der junge Mann aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte er frontal gegen einen Baum. Noch an der Unfallstelle starb er an seinen schweren Verletzungen.

Das Motorrad wurde beschlagnahmt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

pol/kic

