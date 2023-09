Einbeck: Bisher unbekannter Mann wirft Kind von Brücke

Die Polizei fahndet nach einem Täter, der in Einbeck einen Zehnjährigen von einer Brücke in einen Kanal geworfen hat (Symbolbild).

In Einbeck hat ein bislang unbekannter Mann ein Kind von einer Brücke geworfen. Die Staatsanwaltschaft Göttingen hat wegen des Übergriffs ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Totschlags gegen Unbekannt eingeleitet. Das berichtet jetzt die Staatsanwaltschaft.

Der Vorfall ereignete sich am Samstag, 26. August, gegen 18.40 Uhr in Einbeck an der Brücke des Reinserturmwegs.

Täter beschwert sich, dass Kinder Ukrainisch sprechen

Nach dem bisherigen Ergebnis der polizeilichen Ermittlungen hielten sich mehrere ukrainische Kinder im Bereich der Brücke auf, als ein bislang unbekannter Mann sich darüber beschwerte, dass die Kinder Ukrainisch sprechen würden. Sie sollten stattdessen Russisch sprechen, sprach er sie in russischer Sprache an. Des Weiteren habe er geäußert, dass die Ukraine den Krieg angefangen habe.

Der Unbekannte soll ein Mädchen an den Haaren gezogen und anschließend einen zehnjährigen Jungen ergriffen und diesen über das Geländer in den Kanal geworfen haben. Der Junge schlug dabei an Eisenträgern auf, welche an der Brücke befestigt waren. Hierdurch wurde er am Kopf sowie am linken Fuß verletzt.

Während der Junge im Kanal lag, soll der unbekannte Täter ihn zusätzlich mit einer Glasflasche beworfen haben. Diese traf das Kind im Bereich der rechten Schulter. Anschließend verließ der unbekannte Täter den Tatort.

Beschreibung des bislang unbekannten Täters

Der ca. 40 bis 45 Jahre alte Mann soll ein blaues T-Shirt, ein schwarzes Cappy sowie Jeans-Shorts getragen haben. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim unter der Rufnummer 05551/ 70050 zu melden.

pol/kic

