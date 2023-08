Herzberg Zu einem Unfall mit Trunkenheit im Verkehr kommt es Donnerstagfrüh in Herzberg am Harz. Die Umstände erscheinen zunächst rätselhaft.

Die Polizei aus Herzberg am Harz berichtet von einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße.

Blaulicht Leeres Unfallauto am Bahnhof Herzberg: Polizei findet Fahrerin

Eine Autofahrerin hat unter dem Einfluss von Alkohol am Donnerstag in Herzberg einen Verkehrsunfall verursacht. Das berichtet die Polizei.

Was war passiert? Ein Verkehrsteilnehmer teilte der Polizei mit, dass auf der Bahnhofstraße in Herzberg ein stark beschädigtes Auto ohne Kennzeichen und Insassen stehen würde.

Unfall in Herzberg: Alkoholtest zeigt 1,62 Promille an

Bei ihren Nachforschungen stellten die Beamten fest, dass die 42-jährige Unfallverursacherin aus Osterode nach Mitternacht des 31. August 2023 die Bahnhofstraße in Herzberg Richtung Pöhlde befahren hatte, in Höhe des Bahnhofes in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dort mit einem Baum kollidiert war.

Die Frau entfernte sich anschließend zu Fuß von der Unfallstelle, konnte jedoch später angetroffen werden. Dabei stellte sich heraus, dass sie vor Fahrtantritt Alkohol getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest ergab 1,62 Promille, so die Polizei weiter. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro.

