Walkenried Das Grünabfallsammelfahrzeugt steht am 1. September an diesen Orten im Südharz bereit.

Grünabfuhr im Südharz Grünabfall in Walkenried: Abholorte sind geändert

Am Freitag, 1. September, kann der Standplatz „Platz gegenüber Feuerwehrgerätehaus“ in Walkenried aufgrund von Bauarbeiten nicht für die Grünabfallsammlung angefahren werden. Dies teilt die Kreisverwaltung in Göttingen mit.

Stattdessen steht das Grünabfallsammelfahrzeug an diesem Tag an zwei Standplätzen: Auf dem Parkplatz Ellricher Straße von 14.30 bis 15.15 Uhr und in der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße vor Nummer 11 von 15.25 bis 16.10 Uhr.

Für Nachfragen steht die Abfallberatung der Abfallwirtschaft Osterode am Harz unter Telefon 05522-96 04 77 oder unter abfallberatung-oha@landkreisgoettingen.de gern zur Verfügung

