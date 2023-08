Unfall nach Stau zwischen Dorste und Osterode

Osterode Eine Autofahrerin landet bei einem Verkehrsunfall auf der B241 bei Osterode am Harz am Mittwochmorgen im Straßengraben. Der Polizeibericht.

Die Polizei Osterode am Harz berichtet von einem Autounfall auf der Northeimer Straße in Höhe des Ferienhofs Renziehausen.

Auf der Bundesstraße 241 bei Osterode am Harz ist es am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei hervor.

Demnach staute sich der Verkehr aus unerklärlichen Gründen gegen 7.55 Uhr auf der Northeimer Straße in Höhe des Hofes Renziehausen. Eine Autofahrerin aus Richtung Dorste erkannte das Bremsmanöver des vorausfahrenden Fahrzeugs zu spät, so die Polizei in ihrem Bericht.

Trotz Ausweichversuchs fuhr sie auf die vor ihr befindliche Fahrerin auf und landete anschließend rechtsseitig im Graben. Die Beamten vermuten Unachtsamkeit und die tief stehende Sonne als Ursache für den Unfall. Der Schaden beläuft sich auf 4.500 Euro.

