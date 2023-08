Auf der B243 in Osterode am Harz wird Anfang September 2023 gebaut. (Archivbild)

Straßensanierung Vollsperrung in Osterode: B243 wird zur Baustelle

Ab Montag, 4. September 2023, wird auf der Bundesstraße 243 in Osterode am Harz an mehreren Stellen die Fahrbahn saniert. Betroffen ist die Strecke zwischen den beiden Anschlussstellen Osterode-Süd und Osterode-Mitte, meldet die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr im Geschäftsbereich Goslar.

Flickarbeiten an der B243 in Osterode - Richtung Seesen gesperrt

Aufgrund der mittigen Lage der Schadstellen können die Flickarbeiten demnach nur unter Vollsperrung beider Fahrspuren in Richtung Seesen durchgeführt werden. Die Arbeiten dauern bis zum Mittwoch, dem 6. September, an. Anschließend wird die Fahrbahn wieder freigegeben.

Vollsperrung auf der Schnellstraße Osterode: die Umleitung

Eine Umleitung für den Durchgangsverkehr Richtung Seesen wird ausgeschildert und führt über die Bundesstraße 241 nach Clausthal-Zellerfeld und von dort über die Bundesstraße 242 nach Münchehof und Seesen, so die Straßenbaubehörde abschließend.

