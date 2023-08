Sorgenwürmchen in Osterode: Das hat es mit dem Trend auf sich

Osterode Sorgenwürmchen: Auch im Altkreis Osterode am Harz warten sie darauf, gefunden zu werden. Wir erklären, was es damit auf sich hat.

Haben Sie auch schon einen entdeckt? Auf Wegen oder in kleinen Nischen warten sie darauf, gefunden zu werden - sogenannte Sorgenwürmchen. Vor Kurzem haben auch wir vier Stück im Briefkasten unserer Redaktion gefunden und uns gefragt, was es mit den gehäkelten Glücksbringern auf sich hat.

Die Idee hinter den Sorgenwürmchen

Sorgenwürmchen oder auch Glückswürmchen sollen ihrem Finder eine Freude bereiten und Trost spenden. Sie werden an unterschiedlichen Orten ausgesetzt und warten darauf, gefunden zu werden. Einen vergleichbaren Trend gab es während der Corona-Zeit mit bemalten Steinen, den sogenannten Harzsteinen, die man am Wegesrand finden konnte. Aber anders als bei den Steinen ist der Finder von Sorgenwürmchen aber aufgefordert, die Glücksbringer zu behalten. Der Trend soll aus England kommen. Die genaue Herkunft ist jedoch schwer zu ermitteln.

Die Würmchen sollen Glück bringen. Foto: Svenja Paetzold-Belz / FMN

Woher kommen die Sorgenwürmchen?

Sorgenwürmchen kann jeder selber machen. Sie bestehen aus einem gehäkelten Körper und einem Kopf. Zu dem Würmchen wird ein Zettel mit einem aufmunterndem Spruch gelegt. „Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Würmchen her. Halt mich, drück mich ans Herz. Vergiss allen Kummer und den Schmerz. In Zukunft möcht ich dich begleiten und Glück und Freude dir bereiten“, wäre ein Beispiel. In einem Tütchen verpackt werden sie an verschiedenen Orten abgelegt oder versteckt. Die Erschaffer bleiben dabei oft anonym oder hinterlassen nur einen Vornamen.

Manchmal findet sich auf dem beigelegten Zettel die Aufforderung, seinen Fund in einer der Sorgenwürmchen-Facebook-Gruppen zu posten. Dort können sich Finder und Würmchen-Bastler austauschen. Eine Gruppe für den Harz gibt es noch nicht. Allerdings finden sich in der deutschlandweit größten Gruppe mit etwa 28.000 Mitgliedern auch einige Beiträge aus unserer Region.

In einem Stempelkasten am Rehberger Grabenhaus versteckten sich ein paar Sorgenwürmchen. Die Finder teilten ihre Entdeckung in einer Sorgenwürmchen-Facebook-Gruppe. Foto: Facebook: Sorgenwürmchen - Worry Worms / FMN

Bei der Gestaltung sind keine Grenzen gesetzt. Bunte Wolle, Arme, Flügel - Es gibt im Internet unzählige Anleitungen zum Nachmachen. „Mit Liebe selbstgemacht“ steht hierbei im Vordergrund. Seine Würmchen zu kaufen oder zu verkaufen, sei laut diverser Facebook-Gruppen verpönt.

Haben Sie im Altkreis Osterode auch schon ein Sorgenwürmchen entdeckt? Dann schicken Sie uns doch ein Foto von ihrem Häkel-Tier an redaktion-harzkurier@funkemedien.de.

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen:

Täglich wissen, was in Osterode und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den täglichen Südharz-Newsletter anmelden!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de