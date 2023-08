Basketball Neue Termine: BG Göttingen nimmt an Turnier in Porto teil

Die BG Göttingen hat ihren Spielplan für die Saisonvorbereitung aktualisiert. Die Mannschaft von BG-Headcoach Olivier Foucart hat eine Einladung zu einem hochkarätig besetzten Vorbereitungsturnier in Porto (Portugal) erhalten. „Im Hinblick auf die Champions-League-Qualifikation ist das eine Chance, die wir uns nicht nehmen lassen können“, sagt Foucart.

Das Turnier auf der iberischen Halbinsel findet vom 8. bis 10. September statt. Die Veilchen treten dort gegen den spanischen Vertreter Bilbao Basket (8. September, 18 Uhr), den Gastgeber FC Porto (9. September, 16 Uhr) und den belgischen Erstligisten Liège Basket (10. September, 16 Uhr) an. Bereits eine Woche zuvor sind die Göttinger international im Einsatz, am 2. und 3. September nimmt die BG an einem Turnier im belgischen Limburg teil.

Testspiele gegen Jena und Bremerhaven entfallen

Aufgrund der Reise nach Portugal entfällt das geplante Testspiel bei Medipolis SC Jena. Auch die Partie gegen die Eisbären Bremerhaven im Sartorius Basketball Lab findet aufgrund der Belastungssteuerung nicht statt. „Wir wissen, dass so kurzfristige Änderungen im Vorbereitungsplan für Jena und Bremerhaven nicht ideal sind und die beiden Teams vor Herausforderungen stellt. Dafür bitten wir um Entschuldigung. Wir haben die Einladung zu diesem Vorbereitungsturnier sehr kurzfristig bekommen. Unsere Entscheidung hat ausschließlich sportliche Gründe“, so Foucart.

Neben den beiden Turnieren stehen noch zwei weitere Spiele auf dem Plan. In nicht-öffentlichen Partien tritt die BG am 13. September bei den Basketball Löwen Braunschweig an und empfängt am 20. September Hubo Limburg United.

