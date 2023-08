Tragischer Unfall im Hattorfer Freibad - Dreijährige reanimiert

Hattorf Dreijähriges Mädchen muss nach Unfall im Hattorfer Freibad vor Ort reanimiert werden und kämpft in Klinik um ihr Leben. Polizei Osterode sucht Zeugen.

Per Rettungshubschrauber wird die verunglückte Dreijährige in eine Klinik transportiert (Symbolbild).

Im Freibad Hattorf hat sich Sonntagnachmittag ein schwerer Badeunfall ereignet. Ein dreijähriges Mädchen musste noch vor Ort wiederbelebt werden. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Das berichtet die Polizei

Bei einem Besuch des Hattorfer Freibades am Sonntag, 27. August, ist eine Dreijährige aus bislang ungeklärter Ursache ins Nichtschwimmerbecken gefallen, so die Polizei. Hierbei habe sie laut Polizeiangaben viel Wasser aspiriert und im Anschluss das Bewusstsein verloren. Sie habe bei dem Vorfall keine Schwimmhilfe getragen.

Der ersthelfende Bademeister hat das Kind umgehend aus dem Wasser gezogen und bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes reanimiert. Die Dreijährige wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert und befindet sich weiterhin in einem kritischen Zustand.

„Auch am Tag nach dem Unfall stehen alle noch unter Schock. Nähere Einzelheiten zum Unfall sind uns noch nicht bekannt. Das Bad bleibt am heutigen Montag geschlossen“, erklärt Hans-Jürgen Krenzer, Vorsitzender des Fördervereins Schwimmbad Hattorf. Nach jetzigem Stand soll das Bad am morgigen Dienstag wieder öffnen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Osterode unter Telefon 05522/5080 zu melden.

