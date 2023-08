Greene Am 2. September richtet der SC Greene 1898 seinen beliebten Volkslauf aus, zur Auswahl stehen sechs Strecken für Jung und Alt.

Beim Start der 10 Kilometer beim Leinewiesenlauf in Greene.

Laufsport Der 26. Leinewiesen-Volkslauf in Greene steht an

Die Vorbereitungen für den 26. Leinewiesen-Straßenlauf des SC Greene 1898, der auch als Volkslauf ausgetragen wird, laufen auf Hochtouren. Das sportliche Großereignis findet am Samstag, 2. September, in der Zeit von 15 bis etwa 19 Uhr statt. Insgesamt sind sechs Strecken ausgeschrieben.

Den Start macht der Nachwuchs: Um 15 Uhr starten die Minis (Jahrgang 2017 und jünger) über 300 m. Es folgt um 15.25 Uhr der Lauf der Bambinis (Jahrgang 2014 bis 2017) und um 15.50 Uhr der Lauf der Schülerinnen und Schüler (Jahrgang 2011 bis 2014) über 1.200 m.

Von Greene zum Bruchhof durch das Leinetal

Um 16.15 Uhr erfolgt der Startschuss über die 5 km. Es ist eine Runde vom Start im Hohlen Weg in Greene bis Bruchhof und wieder zurück nach Greene zum Ziel an der Grundschule zu laufen. Die Strecke führt durch das schöne Leinetal mit Blick auf den Höhenzug des Selters und zurück entlang der Leine auf den malerischen Flecken Greene mit Kirche, Viadukt und Burg. Die Läufer, die den Halbmarathon in Angriff nehmen, starten um 17 Uhr. Für die Teilnehmer stehen vier Runden auf dem Programm. Um 17.10 Uhr erfolgt dann der Lauf über 10 km, der über zwei Runden führt.

Bei den Läufen über 5 km, 10 km und im Halbmarathon ergibt sich die Startberechtigung nach den Regelungen der DLO. Alle Hauptstrecken sind amtlich vermessen und vom Deutschen Leichtathletik-Verband genehmigt, sodass die Laufzeiten der Läufer, die einen Startpass besitzen, für die Bestenlisten gewertet werden können. Außerdem werden die Ergebnisse über 5 km, 10 km und im Halbmarathon auch für den Südniedersachsen-Cup gewertet.

Preise für die Schnellsten

In allen drei Hauptläufen stehen für die drei Erstplatzierten aller Altersklassen kleine Aufmerksamkeiten zur Verfügung. Die schnellsten Läufer und Läuferinnen über fünf und zehn Kilometer sowie beim Halbmarathon werden für ihre Leistungen zusätzlich mit kleinen Sonderpreisen der Volksbank Seesen bedacht. Darüber hinaus sind für alle drei Laufstrecken Mannschaftswertungen ausgeschrieben. Hierfür stehen Aufmerksamkeiten der Einbecker Brauhaus AG zur Verfügung. Auch alle Teilnehmer an den Kinderläufen erhalten kleine Preise.

Voranmeldungen bis zum 30. August können unter www.greene.de oder per E-Mail an sc-la@greene.de erfolgen. Für Kurzentschlossene besteht die Möglichkeit der Nachmeldung am Veranstaltungstag bis 60 Minuten vor dem jeweiligen Start.

