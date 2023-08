Verdacht auf Sozialbetrug: Durchsuchungen in Northeim

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Göttingen hat das Hauptzollamt Braunschweig in Northeim und Gronau (Leine) mehrere Objekte durchsucht. Ermittelt wird gegen zwei Verdächtige unter anderem wegen Sozialbetrugs. Das berichtet das Hauptzollamt Braunschweig.

Gemeinsam mit dem Hauptzollamt Braunschweig führt die Staatsanwaltschaft Göttingen gegen zwei in Northeim wohnende Beschuldigte im Alter von 26 und 27 Jahren Ermittlungsverfahren. Sie stehen unter Verdacht des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt, der Nichtzahlung des Mindestlohnes nach dem Mindestlohngesetz und des Betruges zum Nachteil von Sozialleistungsträgern. Der konkrete Schaden müsse laut der Mitteilung noch ermittelt werden.

Am Mittwoch, 23. August, fand die Durchsuchungsmaßnahme des Hauptzollamts Braunschweig im Auftrag der Staatsanwaltschaft Göttingen statt. In den Morgenstunden wurden insgesamt fünf Durchsuchungsbeschlüsse - vier in Northeim und einer in Gronau (Leine) - durch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Braunschweig sowie der Bereitschaftspolizei aus Göttingen vollstreckt. Dabei wurden zahlreiche schriftliche Unterlagen sowie digitale Datenträger sichergestellt. Diese müssen nun ausgewertet werden.

kic

