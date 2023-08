Gefährliche Ölspur: Osteroder Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Auf der Kreisstraße 414 zwischen Sudheim und Suterode hat sich ein Motorradfahrer aus Osterode bei einem Unfall verletzt. Das berichtet die Polizei Northeim.

Ein bisher unbekannter Verursacher hat auf der Kreisstraße 414 zwischen Sudheim und Suterode im Kreis Northeim ein Ölspur auf der Fahrbahn hinterlassen. Auf der Strecke war am Montag, 21. August, um 19.45 Uhr ein 41-jähriger Motorradfahrer aus Osterode in Richtung Suterode unterwegs. Laut Polizeibericht kam er in einer Linkskurve bei Levershausen aufgrund der Ölspur ins Schleudern und stürzte.

Bei dem Sturz verletzte sich der 41-Jährige leicht. Nach einer Erstversorgung vor Ort, wurde er in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An seiner Yamaha entstand ein geschätzter Sachschaden von 2.000 Euro.

Zu der Ölspur ist aktuell kein Verursacher bekannt. Sachdienliche Hinweise dazu erbittet die Polizei Northeim unter Telefon 05551/70050.

pol/kic

