Henning Holland holt bei Senioren-DM zweimal Bronze

Zweimal Bronze für Henning Holland, mit dieser erfreulichen Bilanz kehrte Leichtathlet der LG Osterode von den diesjährigen Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften der Senioren aus Mönchengladbach zurück. Holland war dabei der einzige Starter aus dem NLV-Kreis Osterode, er trat in der Klasse M60 an.

Los ging es am Samstag mit dem Weitsprung. In dem mit zwölf Teilnehmern stark besetzten Feld sollte sich ein spannender und enger Wettkampf entwickeln. Im dritten Versuch erreichte der Schwiegershäuser mit seiner Saisonbestweite von 5,05 Meter die beste Weite nach dem Vorkampf. Auch nach dem vierten Versuch lag Holland damit noch in Führung.

Holland wird Gold im letzten Versuch entrissen

Im sechsten und letzten Versuch steigerten sich dann allerdings noch zwei Athleten auf 5,11 Meter beziehungsweise 5,10 Meter. Der Harzer warf auch in seinem letzten Versuch noch einmal alles in die Waagschale und erwischte ebenfalls einen guten Flug. Doch nach genau 5,00 Meter blieb in der Endabrechnung nur der dritte Platz übrig. Trotzdem freute er sich über ein tolles Ergebnis in diesem spannenden Wettkampf, welches mit der Bronzemedaille belohnt wurde.

Weiter ging es dann schon nach rund einer Stunde Pause mit dem 300 m Hürdenlauf. Auch hier versammelte sich mit acht Teilnehmern ein starkes Feld in der Klasse M60. In einem guten Rennen reichte die gute Zeit von 49,84 Sekunden am Ende für Holland zwar nur für den fünften Platz, trotzdem durfte er sich freuen. Denn die Zeit bedeutet einen neuen Bezirksrekord für den Bezirk Braunschweig, der LGO-Sportler verbesserte damit die seit gut 19 Jahren bestehende Bestmarke um eine halbe Sekunde. Als erster Sportler des Bezirkes Braunschweig blieb er in der Klasse M60 damit auch unter der Marke von 50 Sekunden über die 300 m Hürden.

Guter Abschluss im Dreisprung

Am Sonntag stand dann zum Abschluss noch der Dreisprung auf dem Programm. Hier reichte die von Holland erzielte Weite von 10,10 Meter am Ende erneut für einen dritten Platz im Starterfeld. Insgesamt konnte sich die Ausbeute bei diesen Deutschen Meisterschaften mit zweimal Bronze und einem neuen Bezirksrekord definitiv sehen lassen, entsprechend zufrieden trat der Harzer dann auch die Heimreise an.

Im September stehen für Holland zum Abschluss der Saison noch die Landes- sowie die Norddeutschen Meisterschaften in Zeven auf dem Programm. Auch hier hofft der Schwiegershäuser wieder auf gute Platzierungen.

