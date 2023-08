Bad Grund: Osteopathie-Praxis im Gesundheitszentrum eröffnet

Das Angebot innerhalb des Bad Grunder Gesundheitszentrums ist um eine Therapieform erweitert worden. Bettina Thiel hat hier eine Praxis eingerichtet, in der sie vor allem als Osteopathin Menschen helfen will, die unter Bewegungseinschränkungen, Verhärtungen oder Verspannungen leiden.

Bettina Thiel ist im Frühjahr 2023 von Borstel nach Bad Grund umgezogen. Als examinierte Kinderkrankenschwester hat sie viele Jahre in einer großen Kinderklinik gearbeitet. Aber sie wollte mehr, deshalb hat sie 2004 ein Heilpraktikerstudium und eine Ausbildung zur naturgemäßen Kinderheilkunde absolviert. Dem schloss sich ein Studium der Osteopathie und Kinderosteopathie an. Insgesamt hat sie dann 15 Jahre lang erfolgreich eine Praxis für Osteopathie und Naturheilkunde in Borstel bei Sulingen betrieben.

Nun in Bad Grund angekommen, kann sie ihrem Hobby Wandern nachgehen. Aber neben Yoga, Klavierspielen und Lesen will sie sich weiter für die Gesundheit und das Wohlbefinden anderer einsetzen. So wird sie in ihrer neuen Praxis in Bad Grund die Therapien der klassischen Naturheilkunde anwenden; bei der Phytotherapie den Einsatz pflanzlicher Mittel, oder aber alternativ den Einsatz der Mineralsalze nach Dr. Schüssler. Hier wendet sie aber auch die hier alternative Homöopathie an, die in ihrer Darreichungsform die Selbstheilungskräfte des Körpers mobilisiert.

„Der Patient steht im Mittelpunkt“, heißt Thiels Grundsatz. Und so wende sie bei jedem Patienten und jeder Patientin ein individuelles Behandlungskonzept an.

Bettina Thiel ist als zertifizierte Osteopathin Mitglied im Verband freier Osteopathen (VfO), daher besteht bei vielen Krankenkassen die Möglichkeit einer anteiligen Kostenübernahme.

Weitere Informationen und Kontakt: Bettina Thiel, Heilpraktikerin, Praxis Osteopathie und Naturheilkunde im Gesundheitszentrum Bad Grund, Elisabethstraße 1, Bad Grund, Telefon 01577/4537490, naturheilpraxis-borstel.de

