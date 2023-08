B27: Ausfahrt Barbis aus Richtung Herzberg wird gesperrt

Die nächste Baustelle kündigt sich an: Für Fahrbahninstandhaltungen wird die Anschlussstelle Barbis aus Richtung Herzberg am Harz für drei Tage gesperrt. Das teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Goslar mit.

Um Schadstellen an der Fahrbahn im Zuge der B243 zu beseitigen, wird vom 23. bis zum 25. August die Ausfahrt Barbis für Verkehrsteilnehmer, die aus Richtung Herzberg kommen, voll gesperrt. „Eine Weiterfahrt auf den Bundesstraßen 27 und 243 bleibt möglich. Die Umleitung ist ausgeschildert und erfolgt über die nächste Anschlussstelle ,Bad Lauterberg‘ auf die Bundesstraße 27 bis nach Bad Lauterberg hinein. Weiter führt die Umleitung auf die Butterbergstraße (Kreisstraße 432) bis zum Butterbergkreisel und von dort wieder auf die B243 in Richtung Barbis“, erläutert die Behörde.

Der Geschäftsbereich Goslar der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr bittet alle Verkehrsteilnehmenden um Verständnis für die erforderlichen Bauarbeiten und die damit verbundenen Störungen und Beeinträchtigungen.

kic

