Der Welfencup funktioniert auch mit neuem Modus bestens

Am vergangenen Wochenende konnte Marc Böttcher, der Präsident des Tennisclubs Grün-Weiß Herzberg, zwölf motivierte Doppel zur bereits 16. Auflage des Herzberger Doppelturniers um den Welfencup begrüßen.

In diesem Jahr hatten sich die Organisatoren etwas Neues ausgedacht, um für mehr Abwechslung und Spannung zu sorgen. Die Leistungsklassen der beiden Doppelspieler mussten addiert mindestens 20 ergeben, so dass auf der Anlage im Kurpark größtenteils Kombinationen antraten, die so wohl eher selten zusammenspielen oder noch gar nicht zusammengespielt hatten. Ausgetragen wurde das Turnier in drei Vierer-Gruppen, aus denen sich jeweils die Ersten und der beste Zweite nach Abschluss der Gruppenspiele für das Halbfinale qualifizierten.

Spannende Spiele in der Gruppenphase

In den Gruppen gab es durchweg tolle und spannende Spiele, die oftmals erst im Match-Tiebreak entschieden wurden. Am Ende qualifizierten sich die Doppel Andreas Werner/Andreas Klinke, Kevin Schiffer/Marco Lühning sowie Manfred Ruschinczik/David Plugge als Gruppensieger für die K.o.-Spiele. Als beste Gruppenzweite zogen Torsten Schmidt/Axel Mertins in das Halbfinale ein.

Im Northeimer Halbfinale hatte das Doppel Schiffer/Lühning keine Probleme und konnte die Vereinskollegen Werner/Klinke deutlich mit 6:2 und 6:2 besiegen. Im zweiten Halbfinale ging es spannender zu. Für die Zuschauer gab es viele lange Ballwechsel, spektakuläre Einlagen und tolle Gewinnschläge zu bestaunen. Am Ende setzten sich, für viele Besucher durchaus überraschend, Schmidt/Mertins mit 7:5 und 6:4 durch und zogen in das Endspiel ein.

Northeimer holen sich den Pokal

Somit spielten das Finale Schiffer/Lühning gegen Schmidt/Mertins. Diesmal konnten Schmidt/Mertins allerdings nicht an die starken Leistungen aus den Gruppenspielen und dem Halbfinale anknüpfen. Sie verloren am Ende doch recht deutlich mit 0:6 und 2:6, so dass sich Kevin Schiffer und Marco Lühning über den Gewinn des begehrten Pokals freuen durften.

Beim TC GW Herzberg stehen in den kommenden Wochen weitere Events an. So freut man sich schon auf die kommenden Veranstaltungen wie den Cocktail-Abend, der am 2. September ab 19 Uhr stattfindet. Am 9. und 10. September werden auf der Anlage im Kurpark LK-Turniere in verschiedenen Konkurrenzen ausgetragen. Die Anmeldung ist bis zum 5. September online unter Mybigpoint.de möglich, weitere Informationen zu den Turnieren gibt es auch auf der Homepage des TC unter www.tc-herzberg.de. Beim Herzberger Firmencup für Firmen, Vereine und Institutionen wird dann am 23. September um den Kinowelt-Pokal gespielt, Meldeschluss für alle interessierten Teams ist am 15. September.

