Rockharz: Mehr als 20.000 von 24.400 Tickets sind verkauft

Die Organisatoren melden: „Leute! Wir können es kaum glauben, aber der Run auf die Tickets für das Rockharz 2024 läuft ungebrochen auf höchstem Niveau! Das haben wir so noch nie erlebt. Deutlich mehr als 20.000 von unseren insgesamt 24.400 Komplett-Tickets für das nächstjährige (!) Festival wurden bereits verkauft.“

Weiter berichten Thorsten „Buddy“ Kohlrausch und Daniela „Dani“ Glogner, die Osteroder Organisatoren des Rockharz Open Airs: „Das bedeutet, dass über 85 Prozent der zur Verfügung stehenden Tickets mit Camping vergriffen sind und dass das Rockharz 2024 vorsichtigen Hochrechnungen zufolge innerhalb der kommenden Wochen ausverkauft sein könnte. Wir sind geflasht von soviel Zuspruch und bedanken uns sehr herzlich für Euer Vertrauen! … Verrückt… wir haben August!“

Am 10. Juli war der Vorverkauf gestartet und sofort setzte der Run auf die Frühbuchertickets für 2024 ein. Zunächst nur für die Bestandskunden. Und das Team musste dennoch melden: „Trotz neuem Shopsystem, sehr großen Serverkapazitäten und wochenlangen Vorbereitungen ist unser Shop mit den vielen gleichzeitigen Anfragen überlastet.“ Kein Wunder bei 10.000 Bestellungen. Am 17. Juli ging dann der freie Vorverkauf los.

Das Rockharz 2023 ist gestartet: Für die nächsten vier Tage gibt's eine Menge Heavy Metal auf die Ohren in Ballenstedt im Harz. Foto: Kevin Kulke / FMN

Und jetzt, vier Wochen später, heißt es also: Wer die bereits für 2024 bestätigten Bands hier live sehen möchte, sollte nicht mehr allzu lange überlegen, sonst geht er leer aus. Die beiden Bühnen auf dem Flugplatz bei Ballenstedt werden rocken: Amorphis, Oomph! mit ihrem neuen Sänger Daniel Schulz aus Bad Grund, The Halo Effect, Kreator, Hammerfall, Dirkschneider, Hatebreed, Lordi, Schandmaul, Unleash The Archers, Soilwork, Orden Ogan, Unearth, D’Artagnan, Rage, Heldmachine und Parasite Inc.

Erst am 8. Juli war das Festival zu Ende gegangen – zudem ein ganz besonderes. 24.000 Metalheads haben in Ballenstedt den 30. Geburtstag des Rockharz gefeiert – vier Tage lang mit rund 60 Bands verschiedenster Metal-Stilrichtungen. Und auch für das Festival 2023 hatten Buddy Kohlrausch und Dani Glogner sich vorab über einen Rekord gefreut: „Vier Monate vor dem Festivaltermin ausverkauft, ist schon der Hammer!“ Dieser Rekord könnte dank der aktuellen Ticket-Verkaufszahlen nun also bald Geschichte sein.

Auf dem Flugplatz Asmusstedt bei Ballenstedt ist das Rockharz seit 2009 heimisch. Seine Wiege hat es jedoch in Osterode, wo es 1993 erstmals stattfand.

Rockharz 2023: Crowdsurfing. Foto: Kathrin Franke / FMN

