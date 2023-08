Bad Sachsa Der international-bekannte Pianist gibt zum Auftakt seiner Deutschland-Tour ein Klavierkonzert in Bad Sachsa. Karten gibt es hier.

Konzert im Südharz Musiklegende Justus Frantz zu Gast in Bad Sachsa

Im Jahr 2022 war das Klavierkonzert von Justus Frantz einer der Höhepunkte der Veranstaltungen des Kulturforums Bad Sachsa. Erfreulicherweise ist es wieder gelungen, mit Justus Frantz einen der renommiertesten deutschen Pianisten in den Kursaal von Bad Sachsa zu holen. Am Freitag, 8. September, um 19 Uhr gastiert er in der Uffestadt.

„Dieses musikalische Ereignis verspricht eine einzigartige Gelegenheit, die Virtuosität und Leidenschaft des Künstlers hautnah zu erleben. Justus Frantz wird als Solist auftreten und mit seiner ihm eigenen Interpretationsfähigkeit Werke von Beethoven, Chopin, Mozart und Brahms zum Leben erwecken“, beschreibt die Vorsitzende des Kulturforums, Helene Hofmann.

Durchbruch bereits im Jahr 1970 gefeiert

Schon im Jahr 1970 war ihm der Durchbruch als Konzertpianist gelungen, als ihn Herbert von Herbert Karajan verpflichtete und sich daran Konzerte mit den Berliner und den New Yorker Philharmonikern anschlossen. Seine Karriere ist auch durch das Schleswig-Holstein Musik-Festival geprägt, das er in den 1980er Jahren gründete und bis 1994 leitete.

Karten für das Konzert Karten sind ab sofort im Vorverkauf zu den üblichen Öffnungszeiten in der Tourist-Info Bad Sachsa erhältlich. Die Tickets kosten dort 25 Euro, an der Abendkasse 30 Euro. Im Vorverkauf gibt es zudem auf 20 Euro ermäßigte Karten für Rentner/innen, Schwerbehinderte, Schüler/Studenten und die Mitglieder des Kulturforums Bad Sachsa.

Nach der Veranstaltung in Bad Sachsa startet Justus Frantz eine Deutschland-Tournee, die ihn unter anderem nach Flensburg, Bremen, München und in die Philharmonie nach Berlin führen wird.

Wie im vergangenen Jahr findet die Veranstaltung in Kooperation von Kulturforum Bad Sachsa und Tourist-Info sowie Bad Sachsa Holding statt. So freuen sich Helene Hofmann als Vorsitzende des Kulturforums und Karen Ruppelt mit ihrem gesamten Team in der Tourist-Info auf dieses besondere Konzertereignis. „Wir können stolz sein, dass wir diesen Künstler wieder für einen Auftritt im Kursaal von Bad Sachsa gewinnen konnten“, lautet die übereinstimmende Aussage der Kooperationspartner.

