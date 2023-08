Festnahme in Bad Lauterberg: Polizei stellt angebliche Handwerker

In Bad Lauterberg im Harz ist es zu einer Festnahme gekommen. Der Polizeibericht.

Die Polizei hat in Bad Lauterberg betrügerische Handwerker nach Dachdeckerarbeiten festgenommen. Das berichten die Beamten in einer Pressemitteilung.

Was war passiert? Am Mittwochmittag, 9. August 2023, war ein Ehepaar aus Bad Lauterberg von drei Handwerkern angesprochen worden, die ihnen anboten, das Garagendach zu erneuern. Nach Beendigung der Arbeiten forderten die Arbeiter einen niedrigen, fünfstelligen Betrag ein.

Nachdem das Ehepaar angab, für die erbrachten Leistungen nicht so viel Geld zahlen zu wollen, fingen die Arbeiter an, den Preis auf einen vierstelligen Betrag herunter zu handeln. Der Garageneigentümer überreichte den Männern einen Teil des geforderten Betrags, so die Polizei.

Die Handwerker kündigten daher ihr erneutes Erscheinen für den Folgetag an, um den ausstehenden Geldbetrag abzuholen. Das alte Garagendach hatten die drei mutmaßlichen Handwerker in ihren blauen Kastenwagen eingeladen, um es zu entsorgen.

Als die Handwerker am Donnerstag wieder in der Hüttenstraße erschienen, verständigte das inzwischen misstrauisch gewordene Ehepaar die Polizei. Der blaue Kastenwagen wurde noch in der Nähe durch die Polizei Bad Lauterberg angetroffen und kontrolliert.

Zur weiteren Sachverhaltsklärung wurden die drei nunmehr Beschuldigten zur Dienststelle nach Bad Lauterberg gebracht und vorläufig festgenommen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, berichtet die Polizei weiter.

Erste polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass das alte, abgebaute Garagendach aus Welleternit bzw. Asbest mutmaßlich nicht fachgerecht durch die drei vermeintlichen Handwerker entsorgt wurde.

Die Polizei in Bad Lauterberg sucht daher Zeugen, die einen blauen Kastenwagen beim Entsorgen oder Abladen von Müll im Bereich von Feldwegen beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 05524/9630 zu melden.

