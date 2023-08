Alles für die Katz’: Ihre Fotos zum heutigen Weltkatzentag

Verschmust, verspielt, verwegen: So kennt man die Stubentiger.

Katzen bereichern das Leben und das wissen Millionen Fans der Stubentiger in Deutschland: Denn in fast jedem vierten Haushalt leben Katzen. Auch für viele unserer Leser gilt Loriots Lebensmotto zum Hund in abgewandelter Form: „Ein Leben ohne Katze ist möglich – aber sinnlos.“

Anlässlich des Weltkatzentags am heutigen Dienstag, 8. August, hatten wir Sie aufgerufen, uns Ihre schönsten Fotos ihrer Samtpfoten zu schicken. Und diesem Aufruf sind Sie zahlreich gefolgt.

ZZF: Körpersprache von Katzen beachten

Der Verein Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands (ZZF) nimmt den diesjährigen Weltkatzentag zum Anlass, um zu fragen „Was will meine Katze mir sagen? Körpersprache beachten“. Dabei mahnt er an, dass leider auch Erwachsene ihren Katzen nicht immer mit Respekt begegnen, ihr Wohlbefinden missachten oder gefährden.

Das zeigten laut ZZF die sozialen Medien, wo Fotos und Videos von Heimtieren zu den beliebtesten Inhalten zählen: Da werden Katzen in vermeintlich lustigen Challenges erschreckt, in stressige oder Angst auslösende Situationen gebracht. Die Körpersprache einer Katze, die panisch in die Luft springt und wegrennt, sollte hier jeder verstehen. Norbert Holthenrich, Präsident des ZZF, appelliert: „Wer sieht, dass Katzen nicht tiergerecht behandelt werden, sollte das Foto oder Video nicht liken, nicht kommentieren und nicht teilen, sondern bei der Plattform melden.“

Ganz anders sieht das bei den von Ihnen eingesandten Fotos aus: Wir haben viele entspannte, neugierige und wunderschöne Katzen zu sehen bekommen. Ganz vielen Dank dafür!

