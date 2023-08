Osterode Einen Zugang für die Baufahrzeuge geschaffen: Der Rhumeverband verlagert Sedimente im Flussbett der Söse in Osterode am Harz.

Arbeiten im Sösebett Osterode: Der Lerbach spült an die Einfassung der Söse

Schweres Gerät hatte in den vergangenen Tagen den Weg im Verlauf der Straße am Röddenberg in das Bett der Söse geebnet, um entsprechende Baufahrzeugen den Zugang zu ermöglichen. Hintergrund der Maßnahme ist eine Entlastung der dem einmündenden Lerbach gegenüberliegenden Mauer, die dort die Söse begrenzt.

Wie der Verbandsingenieur des zuständigen Rhumeverbandes erklärt, werden Sedimente dort beseitigt, wo der Knöterich wuchert und ansonsten umgelagert. Der bauliche Aufwand, um an das Flussbett zu kommen, so räumt der Verbandsingenieur ein, sei größer als die ganze Maßnahme. Diese allerdings sei nötig, weil der Lerbach das Mauerwerk mit der Zeit unterspülen würde.

Fuß- und Radweg in Osterode gesperrt

Aufgrund von Arbeiten im Söseflußbett hat die Stadt den kombinierte Fuß- und Radweg zwischen der Fußgängerbrücke (Ampel) und der Einmündung der Rosmariengasse in der Zeit seit 31. Juli gesperrt. Die Arbeiten sollen je nach Wetterlage bis Mitte nächster Woche abgeschlossen sein. Der Fußweg auf der gegenüberliegenden Söseseite steht zur Verfügung.

