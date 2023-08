Ab sofort: Neue Präventionskurse beim MTV Lauterberg

Der Männer-Turnverein Lauterberg (MTV) bietet ab sofort zwei neue Präventionskursean: Präventives Ausdauertraining sowie Haltung und Bewegung. Präventionskurs bedeutet, dass die Angebote nach Paragraf 20 im fünften Sozialgesetzbuch (SGB V) zertifiziert sind und dementsprechend von vielen Krankenkassen bezuschusst werden. Wer bei der AOK versichert ist, kann sich bei der Krankenkasse einen Gutschein abholen und den Sportkurs darüber abrechnen, so der MTV.

Das Präventive Ausdauertraining findet mittwochs von 19.15 bis 20.15 Uhr in der Gymnastikhalle im Haus des Gastes, Ritscherstraße 4, statt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet ein vielseitiges Herz-Kreislauf-Ausdauertraining, kündigt der Verein an. Übungsleiterin Dunja Göllnitz will zeigen, wie man sein körperliches Wohlbefinden dadurch nachhaltig verbessert. Dazu erklärt sie Zusammenhänge von Ausdauertraining und Gesundheit. Die Teilnahme am Kursus kostet 90 Euro.

Gesundheitsfördernde Alltagsbewegungen üben

Der Kursus Haltung und Bewegung läuft donnerstags von 10.30 bis 11.30 Uhr ebenfalls in der Gymnastikhalle im Haus des Gastes. Auch bei diesem Angebot kostet die Teilnahme 90 Euro. Die Trainingseinheiten werden laut MTV bis zu 100 Prozent von den Krankenkassen bezuschusst.

Übungsleiterin Göllnitz möchte in diesem Kursus Schwung, Aktivität und Beweglichkeit in das Leben der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bringen und sie dazu anregen, sich aktiv mit ihrem Gesundheitsverständnis auseinanderzusetzen. Es geht um Übungen zur Kräftigung, aber auch, um die Beweglichkeit zu verbessern und gesundheitsfördernde Alltags- und Freizeitbewegungen zu üben. „Du erlebst, dass Bewegung Spaß macht und sie der Motor für dein körperliches Wohlbefinden ist“, wirbt der MTV für das Angebot.

So kann man sich anmelden

Sowohl das Präventive Ausdauertraining als auch Haltung und Bewegung gehören zu den Programmen Pluspunkt Gesundheit vom Deutschen Turner-Bund und Sport Pro Gesundheit vom Deutschen Olympischen Sportbund. Wer sich für einen Präventionskurs beim MTV Lauterberg anmelden möchte, kann sich direkt an Übungsleiterin Göllnitz wenden. Die Telefonnummer lautet 0152/29351808. Alternativ kann man eine E-Mail an sportbetrieb@mtv-lauterberg.de schreiben. Weitere Informationen zum Vereinsangebot gibt es im Internet unter www.mtv-lauterberg.de.

