Lonau im TV: Harzer Folge von „Yared kommt rum“ am Freitag

Lonau Am 4. August um 21.15 Uhr zeigt der NDR, was Moderator Yared Dibaba bei den Dreharbeiten im Juni in Lonau bei Herzberg am Harz erlebt hat.

Rund sechs Wochen ist es her, dass der NDR Lonau besuchte und in dem kleinen Örtchen drehte. Freitag ist es nun so weit: Um 21.15 Uhr strahlt der NDR die Harzer Folge der Reihe „Yared kommt rum - Dibaba erzählt Dorfgeschichten!“ aus.

Yared besucht die kleinen Perlen des Nordens: In jeder Folge begibt sich der „Plattschnacker der Herzen“ auf Erkundungstour in einen neuen Ort. Er sammelt die kleinen Geschichten am Wegesrand und lernt dabei allerhand Menschen kennen, kündigt der NDR an. Yared Dibaba erzähle Dorfgeschichten und zeige: Jeder noch so kleine Ort ist auf seine Weise einzigartig.

Tischtennis mit dem Bürgermeister

Das gilt sicher auch für Lonau. Dort stellt Yared laut der NDR-Ankündigung aufs Neue fest, wie vielfältig Niedersachsen ist. Ins Tal eingebettet liegt das 280-Seelen-Dorf im Südharz. Hier hatte das NDR-Team rund um den Moderator Ende Juni einen Tag lang gedreht und sich viel vorgenommen: Neben Ortsbürgermeister und Ranger Thomas Beck, mit dem Dibaba eine Partie Tischtennis im Garten spielte, sprach das Film-Team auch mit Schäferin Michaela Kleemann, Kay „Kalle“ Schimansky und mit Bratwursttrecker-Besitzer Jörg Franke. „Ich kannte den Ort zuerst nicht, habe ihn nur durch unsere Durchreise kennengelernt. Und ich bin wirklich überrascht, was für liebe und gastfreundliche Menschen man hier trifft. Jeder hat etwas Lustiges und Schönes zu erzählen“, erzählte Dibaba damals dem Harz Kurier.

Zu Besuch auch in Förste

Und auch die Lonauerinnen und Lonauer brachten sich ein, grillten mit dem Film-Team im Kurpark und feierten bei Musik und Gesang. Was der NDR-Moderator sonst noch in Lonau erlebt hat, ist am Freitagabend im NDR zu sehen.

Übrigens: Im Rahmen seines Harz-Besuches machte der NDR auch in Förste Halt. Dort erkundeten sie mit dem Förste-Experten Heinz Wienbrier, mit Manfred Huchthausen von der Lichtensteinhöhle, mit Bernd Binnewies, mit Harzer Craftbierbrauer Lars Kasten und mit weiteren den Ort. Die Förster Folge soll am 1. September im NDR zu sehen sein.

