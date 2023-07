Urban Run: Hannover aus einer neuen Perspektive erlaufen

Hannover Am 24. August findet der erste Urban Run in Hannover statt. Auf die Teilnehmer wartet eine spannende, zehn Kilometer lange Strecke.

Beim Urban Run in Hannover werden die Hindernisse der Stadt genutzt.

U-Bahn-Station, Üstra-Betriebshof, Leineufer-Trail – mit einer außergewöhnlichen Streckenführung geht die Premiere des VGH Urban Run in Hannover am Donnerstag, 24. August, an den Start. Los geht es um 18 Uhr. „Es ist ein echter Perspektivwechsel und Lost-Places-Run“, verspricht Projektleiter Gilbert Aust vom Veranstalter Eichels Event. „Die Aktiven haben bei diesem Lauf die Möglichkeit, die Stadt einmal aus einem ganz speziellen Blickwinkel laufend zu erleben.“

Auf einer urbanen 10-Kilometer-Runde geht es auf ungewöhnlichen Streckenabschnitten über Treppen und durch Tunnel durch die Landeshauptstadt - mit Start und Ziel im Herzen der City in der Culemannstraße. Auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wartet ein Lauferlebnis der ganz besonderen Art.

Mit Move2Gether, einem Integrationsprojekt zahlreicher hannoverscher Sportvereine, und dem Guidenetzwerk für sehbeeinträchtigte Menschen, wird der Urban Run zwei wichtige Sozial- und Charity-Partner an seiner Seite haben. Pro verkauftem Startticket spendet die VGH fünf Euro an Move2Gether. Darüber hinaus haben alle Teilnehmenden die Möglichkeit, beim Online-Ticketkauf selbst zu spenden. „Wir wollen damit das Miteinander fördern“, sagt Aust und erläutert: „Gemeinsam eine urbane Strecke zu meistern und in Gemeinschaft das Ziel zu erreichen, bilden die zentralen Aspekte der Aktion.“

Alle weiteren Informationen zu dem Lauf, die Anmeldemodalitäten und genauen Streckenpläne finden sich im Internet unter www.urbanrun-hannover.de.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus:

Jubiläumspreis: 12 Monate HK PLUS für nur 17,50 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de