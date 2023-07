Volleyballer des SCF Harz-Weser erleben Abenteuer auf Borkum

Die Teilnahme an einem der jährlich drei Beachvolleyball-Wochenenden des Nordwestdeutschen Volleyball-Verbands (NWVV) auf Borkum war nach langer Unterbrechung für einen Teil der Volleyballabteilung des SFC Harz-Weser aufgrund der hervorragenden Wetterbedingungen einer der Höhepunkte des Sportjahres 2022. Auch in diesem Sommer gingen die Sportlerinnen und Sportler des SFC deshalb gern wieder auf Tour. In diesem Jahr richtete der NWVV bereits zum 30. Mal verschiedene Turniere in vielen verschiedenen Wertungsklassen auf der Nordseeinsel aus.

Die Gruppe des SFC Harz-Weser startete am Freitag vor dem zweiten Turnierwochenende bereits sehr früh um 2.30 Uhr in der Nacht, um im holländischen Eemshaven die erste Fähre des Tages zu erreichen. Nach der Überfahrt wurde auf Borkum nach kurzer Fahrt mit der Inselbahn der direkte Weg zum Strand gewählt. Dort war ein großer Bereich für ungefähr 500 Volleyballerinnen und Volleyballer zum Zelten reserviert, fast direkt neben den annähernd 50 Spielfeldern, auf denen Samstag und Sonntag um Punkte gekämpft wurde. Nach dem Zeltaufbau erfolgte die erste Trainingseinheit am Strand und ein Teil der Gruppe stürzte sich zum Abkühlen in die Nordsee.

60 Mannschaften kämpfen um den Sieg

Am Samstag startete der SFC mit zwei Mannschaften in eines der angebotenen Turniere. Im Wettkampf der 60 Quattro-Mixed-Teams kam ein Team sehr gut zurecht. Bei zunächst bestem Sommerwetter mit nur wenig Wind wurden gegen Mannschaften mit Spielerinnen und Spielern aus nahezu allen Spielklassen Erfolge erzielt. Am Ende des ersten Tages lag die SFC-Mannschaften auf Platz zwei ihrer Fünfer-Gruppe.

Das zweite Harz-Weser-Team musste hingegen den kurzfristigen Ausfall eines Spielers verkraften, der die Reise nicht mit antreten konnte. Somit musste immer ein Akteur aus dem ersten Team oder von einer anderen Mannschaften aushelfen. Das führte zu Problemen in der Abstimmung und nur zum vierten Platz in der Vorrundengruppe. Für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Turniere waren die letzten Spiele am Samstag bereits ein Härtetest, denn ein gewaltiger Regenschauer sorgte auf der Nordseeinsel für durchnässte Kleidung und bereitete auch beim Spielen einige Probleme.

Die Teilnehmer der Volleyballturniere zelten direkt am Strand von Borkum. Foto: SFC Harz-Weser / Verein

Gewitter fegt Zelte vom Strand

Noch heftiger erwischte es dann einige Mannschaften bei einem Gewitter am frühen Abend. Etliche Zelte in der ersten Reihe am Strand fielen dem heftigen Wind und Regen zum Opfer. Einige Teams mussten sogar abreisen oder im Frühstücks- und Partyzelt des NWVV Unterschlupf suchen. Zum Glück hielten die Zelte der Harzer der Herausforderung aber bis auf eine Ausnahme stand, so dass niemand obdachlos wurde.

Für die SFC-Teams konnte das Turnierwochenende am Sonntag damit wie geplant weitergehen. Attraktiver Volleyballsport war bei knapp 50 km/h Wind und kurzen Regenschauern allerdings nicht mehr möglich. Das erste Team des SFC Harz-Weser arrangierte sich mit den schwierigen Wetterbedingungen aber sehr ordentlich, setzte sich gegen die anderen Gruppenzweiten durch und erreichte in der Abschlusstabelle schließlich den guten 13. Rang. Auch das zweite Team war Sonntag nicht erfolglos, am Ende belegte die Mannschaft im großen Teilnehmerfeld Platz 45.

Bevor es nach den Turnieren mit Inselbahn und Sonderfähre für die Volleyball-Familie zurück nach Eemshaven ging, blieb noch genug Zeit für ein Abschlusseis. Am Ende können die sieben aktiven Teilnehmerinnen und Teilnehmer und drei mitreisende Fans auf einen erlebnisreichen und teilweise abenteuerlichen, kurzen Sporturlaub zurückschauen.

