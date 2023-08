Osterode Mickie Krause und Nino de Angelo am Freitag, Wincent Weiss und Kamrad am Sonntag. Alles, was Sie zum Open-Air auf der Bleichestelle wissen müssen.

Live in Osterode Harz-Open-Air: Alle Infos zum Groß-Event in Osterode

Im August geben sich die Pop- und Schlagerstars in Osterode die Klinke in die Hand. Von Freitag bis Samstag, 11. und 12. August, findet das zweite Live am Harz Open-Air auf der Bleichestelle statt. Am Freitag mit vier großen Schlagerstars – am Samstag kommen dann mehrere deutsche Pop-Acts in den Harz.

Nino de Angelo und Mickie Krause: Das bietet die große Schlagerparty am Freitag

Das Live am Harz Open-Air startet am Freitag mit der großen Schlagerparty. Auf der Bühne werden Mickie Krause, Nino de Angelo, Eloy de Jong und Newcomerin Pia-Sophie stehen. Wie die Veranstalter im Internet schreiben, soll mit Eloy de Jong einer der größten Hit-Garanten der aktuellen Popschlager-Landschaft den Auftakt machen: Der ehemalige „Caught in the Act“-Sänger will ganz persönliche Songs präsentieren. Ihm folgt die Newcomerin Pia-Sophie, die eine Mischung aus außergewöhnlicher Stimme und Bühnenpräsenz mitbringt, die ihr zuletzt schon bei „Deutschland sucht den Superstar“ eine Platzierung weit vorne eingebracht hatte.

Der Höhepunkt und Headliner des Abends werden aber der Schlagersänger Nino de Angelo und Mickie Krause sein. Letzterer hatte schon im Mai mit unserer Redaktion über seine Passion als Läufer und seine Verbindung zum Harz gesprochen. Als „Partyveredler“, wie die Veranstalter schreiben, soll er den krönenden Abschluss des ersten Abends des Live am Harz Open-Airs bilden.

Durch den Abend soll Michael Thürnau führen, bekannt durch Radio und Fernsehen. Der Einlass ist bereits um 17 Uhr. DJ Michi Gürth soll, wie bereits im letzten Jahr, rund um die Auftritte für Partystimmung sorgen.

Kamrad und Wincent Weiss: Deutsche Pop-Größen am Samstag

Weiter geht die große Musik-Fete auf der Bleichestelle am Samstag, 12. August. Mit Wincent Weiss steht als Hauptact einer der erfolgreichsten und begehrtesten Künstler in der deutschen Musiklandschaft auf der Bühne, und hat nicht nur Songs wie „Hier mit Dir“, „Musik sein“ oder „Feuerwerk“, sondern auch die Songs von seinem neuen Album No. 4 im Gepäck. Vorher wird der Sänger, Songwriter und Producer Kamrad handgemachte, der mit seiner Single „I Believe“ in kürzester Zeit große Erfolge feierte, den Fans einheizen. Als Support-Act ist außerdem die Charly Kauser mit dabei.

In Vorbereitung auf das große Konzert in Osterode hatte Pop-Star Wincent Weiss mit dem Harz Kurier unter anderem über sein neues Album, seine Tour und die Zusammenarbeit mit Johannes Oerding gesprochen.

Anreise und Parken: Am besten zu Fuß kommen

Anreise am besten zu Fuß, mit dem Rad oder per Fahrgemeinschaft - Dazu rät die Stadt Osterode im Vorfeld der Großveranstaltung auf der Bleichestelle. Für Anreisende mit Fahrzeugen stünde die Parkfläche Bolzplatz Lehmteich (Zufahrt über die Straße „Borhecksgasse“), der Parkplatz der Firma Piller (Abgunst 24, ausgewiesener Teil) sowie der Parkplatz in der Straße „Ernst-Müller-Allee“, nahe des Jahnstadions, zur Verfügung. Für diese Parkflächen wird eine Gebühr in Höhe von 5 Euro pro Fahrzeug erhoben, wie die Stadt mitteilt. Für Fahrradfahrer sei eine Abstellmöglichkeit im Bereich der Bleichestelle gegeben.

Für alle Autofahrer gilt außerdem Vorsicht: Wie die Stadt weiter erklärt, wird für die Zeit des Open Air die Verkehrsführung an der Bleichestelle geändert: Der Abschnitt der Scheerenberger Straße ab dem Kreisel Johannisvorstadt bis zur Butterberg-Kreuzung wird an beiden Veranstaltungstagen von 15 bis 0 Uhr gesperrt. Für Anwohner ist der Abschnitt frei. Die Geschwindigkeit wird in diesem Bereich auf 10 Km/h reduziert. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Außerdem wird die Einbahnstraße „Bleichestelle“ aufgehoben und dort ein absolutes Halteverbot angeordnet. Die Straße „Bleichestelle“ darf in der oben angegebenen Zeit ebenfalls nur von Anwohnern befahren werden, informiert die Stadt.

Tickets: Wo kann ich kurzfristig noch Karten bekommen?

Wer noch keine Tickets für die Schlagerparty am Freitag und das Open Air am Samstag hat, hat Glück: Noch sind für beide Events Tickets erhältlich. Es gibt sie können über https://www.konzertkasse.de/ oder die Website der Stadthalle http://www.osterode-stadthalle.de/ bestellt werden. Alternativ sind die Tickets im Service-Center des Harz Kurier im Gipsmühlenweg 2 bis 4 zu den Öffnungszeiten erhältlich und können direkt in der Stadthalle erworben werden.

