So bereitet sich die BG Göttingen auf den Saisonstart vor

Noch ist es relativ ruhig im Sartorius Basketball Lab, dem Trainingszentrum der BG Göttingen. Das ändert sich aber in knapp zwei Wochen. Denn dann kehren die Bundesliga-Basketballer der Veilchen nach und nach zurück in die Universitätsstadt an der Leine. Die neuen und alten Gesichter absolvieren Medizin-Checks, erledigen Behördengänge und beginnen mit leichten Individual-Trainingseinheiten. Offizieller Start der BG-Saisonvorbereitung ist der 15. August.

Dann versammelt BG-Headcoach Olivier Foucart sein neu zusammengestelltes Team zur ersten gemeinsamen Trainingseinheit. Bis zum Saisonstart mit der Basketball Champions League-Qualifikation am 27. September stehen sieben Vorbereitungsspiele auf dem Preseason-Plan. Ein öffentliches Vorbereitungsspiel in Göttingen wird es aufgrund der Arbeiten auf dem Schützenplatz zur Vorbereitung auf die Kampfmittelbeseitigung Ende September nicht geben. Die Sparkassen-Arena steht in diesem Zeitraum nicht zur Verfügung. Informationen zu einer geplanten öffentlichen Teampräsentation werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Drei Auswärtstestspiele sind öffentlich

Reisefreudige BG-Fans haben aber dennoch die Chance, die Veilchen live zu sehen: Drei der sieben Testspiele sind öffentlich. Den Auftakt macht das Duell mit dem BBL-Konkurrenten Mitteldeutscher BC, das am Samstag, 26. August, in der SWH-Arena in Halle (Saale) stattfindet. Tip-off ist um 17 Uhr.

Das Wochenende darauf reisen die Göttinger nach Belgien zu einem Vorbereitungsturnier in Hasselt in der Region Limburg. Dort treffen sie am Samstag, 2. September, auf den Gastgeber Hubo Limburg United (16.30 Uhr). Am Sonntag, 3. September, spielt die BG entweder gegen den französischen Erstligisten SLUC Nancy oder den niederländischen BNXT League-Meister ZZ Leiden (14 oder 17 Uhr). Danach folgen zwei nicht-öffentliche Testspiele beim Zweitligisten Medipolis SC Jena (9. September) und den Basketball Löwen Braunschweig (13. September).

Endspurt im heimischen Basketbal Lab

In den Vorbereitungsendspurt geht es dann mit zwei nicht-öffentlichen Testspielen im heimischen Sartorius Basketball Lab gegen den Zweitligisten Eisbären Bremerhaven (17. September) und erneut den belgischen Erstligisten Hubo Limburg United (20. September). Ob es von den nicht-öffentlichen Testspielen in Göttingen einen Live-Stream geben wird, entscheidet sich kurzfristig.

Nach der Basketball Champions League-Qualifikation im türkischen Belek starten die Veilchen am Wochenende vom 6. bis 8. Oktober in die BBL-Saison. BG-Fans, die kein Spiel der Göttinger verpassen wollen, können sparen und sich jetzt noch ihre Dauerkarte mit exklusiven Vorteilen sichern. Die Dauerkarte gibt es im Online-Ticketshop auf der BG-Homepage (www.bggoettingen.de), an der Ticket-Hotline unter 01806-991170 oder direkt in der BG-Geschäftsstelle am Schützenplatz. Die BG-Geschäftsstelle ist dienstags und mittwochs von 10 bis 17 Uhr sowie donnerstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Klar ist derweil eine weitere Personalie, wie erwartet wird auch Rayshaun Hammonds nicht zur BG Göttingen zurückkehren. Der US-Center wechselt zum russischen Vertreter Avtodor Saratov. In der vergangenen Saison stand Hammonds in 36 BBL-Partien auf dem Parkett, in rund 21 Minuten durchschnittlicher Einsatzzeit steuerte er 10,9 Punkte bei und griff sich 5,2 Rebounds. Besonders in Erinnerung wird er den BG-Fans wohl dank seines Gamewinners beim Derbysieg gegen Braunschweig bleiben.

