Pöhlder Tennis-Nachwuchs spielt eine starke Saison

Auf eine bislang gute Saison können die Tennismannschaften des TC Pöhlde zurückblicken. Sowohl bei den Erwachsenen als auch im Nachwuchsbereich zeigten die Teams gute Leistungen.

Die Damen des TCP gingen in diesem Jahr eine Klasse höher an den Start, sie waren der Bezirksklasse in die Bezirksliga aufgestiegen. Das Ziel war daher vor allem, den Klassenerhalt zu erreichen. Mit zwei Siegen über die Mannschaften des TC Fallersleben und des TC Schwülper konnten die Pöhlderinnen dieses Ziel erreichen und belegten in der Sechser-Gruppe den vierten Platz. Für den TCP spielten diese Saison Janice Rohrmann, Sophie Schirmer, Sophie Barke, Vivien Lehmann und Sophie Schirmer (geb. Hoffmann).

Herren 40 punkten in Einbeck

Die Herren 40 haben noch eine Partie auszutragen. In ihren vergangenen Spielen mussten sie sich Spitzenreiter SV Groß Düngen mit 1:5 geschlagen geben. Marc Haeger holte im Match-Tiebreak den Punkt, Robert Koch unterlag nach einem Marathonmatch im Match-Tiebreak mit 11:13. Besser lief es beim 3:3-Remis beim Einbecker TC. In den Einzeln punkteten Haeger und Koch sicher, ebenso klar holten Koch/Heiko Schirmer im Doppel den dritten Punkt. Haeger/Manfred Ruschinczik verpassten im zweiten Doppel knapp im Match-Tiebreak den Siegpunkt.

Für die drei Jugendmannschaften des TC Pöhlde ging die Tennissaison in diesem Jahr bereits zu Ende, mit einer kleinen Ausnahme. Dabei erreichte die U8-Mannschaft, bestehend aus Alexander Bernhardt, Finn Greisler und Merle Erdmann in ihrer Staffel einen guten zweiten Platz und musste sich nur der Mannschaft aus Herzberg geschlagen geben.

Alexander Bernhardt wird Regionsmeister

Alexander Bernhardt konnte zudem einen tollen Einzelerfolg verbuchen. Bei der diesjährigen U8-Regionsmeisterschaften, die in Einbeck ausgetragen wurde, konnte sich der Pöhlder Youngster den Titel sichern. Ebenfalls auf dem Podest in Einbeck landete Thore Ruschinczik, startend für den TC GW Herzberg, wurde er in der U12-Konkurrenz Dritter. Etwas Pech hatte Edwin Bernhardt bei der Auslosung: Er traf in der U14-Konkurrenz direkt auf den späteren Sieger Massimiliano Balbinot vom TC Bad Grund, dem er unterlag.

Alexander Bernhardt vom TC Pöhlde hat die U8-Regionsmeisterschaft gewonnen. Foto: TC Pöhlde / Verein

Für die U10-Mannschaft des TCP traten Oskar Thiel, Jesper Benedikt Ebner, Felina Behr und Marieke Brandt an. Zwar belegten die Pöhlder nur den letzten Platz ihrer Gruppe, konnten aber bereits einzelne Siege erzielen und haben durchaus starke Leistungen gezeigt.

Richtig gut lief es für die B-Junioren. Hier spielten Linus Monecke und John Haase für die Pöhlder. Auch sie erreichten den zweiten Platz in ihrer Gruppe und unterlagen nur dem erstplatzierten TC Gieboldehausen nur knapp. Als Lohn für die Platzierung dürfen die Pöhlder B-Junioren nun nach den Sommerferien noch im Pokal antreten.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus:

Jubiläumspreis: 12 Monate HK PLUS für nur 17,50 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de