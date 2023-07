Pöhlder Schützen holen in Hannover drei Mal Edelmetall

Auf eine starke Ausbeute können die Sportschützen der SGes Pöhlde zurückblicken. Von den diesjährigen Landesmeisterschaften, die über den Zeitraum von drei Wochen in Hannover stattfanden, kehrten die Pöhlde mit insgesamt drei Einzelmedaillen sowie einer ganzen Reihe von starken Platzierungen zurück.

Bereits am ersten Wettkampftag holte Dorothea Diederich mit einem Ergebnis von 302,0 Ringen bei schwierigen Wetterbedingungen die Silbermedaille im Wettbewerb KK 50 m Auflage sitzend. Dabei musste sie sich nur der neuen Landesmeisterin Klara Schröter von der SGes Sehnde (305,2 Ringen) geschlagen geben.

Gabriela Ludwig holt gleich zwei Medaillen

An den beiden nachfolgenden Wochenende konnte Gabriela Ludwig ihr ganzes Können unter Beweis stellen und holte zwei weitere Medaillen für die SGes Pöhlde. In der Disziplin KK 100 m Auflage erzielte sie mit 310,9 Ringen ein Spitzenergebnis und errang die Silbermedaille. Im Wettbewerb Luftgewehr Auflage belohnte sich Gabriela Ludwig nach einem großartigen Kampf und 313,0 Ringen mit der Bronzemedaille. Nach dem derzeitigen Stand haben sich in der Disziplin Luftgewehr Auflage sowohl Gabriela Ludwig (313,0 Ringe) als auch die neuntplatzierte Dorothea Diederich (311,5 Ringe) mit ihren Leistungen für die Deutschen Meisterschaften, die im Oktober 2023 in Dortmund ausgetragen werden, qualifiziert.

In einem starken Feld (Senioren III bis V) konnte die Mannschaft um Dorothea Diederich, Hilmar Lohrengel und Gabriela Ludwig durchweg gute Ergebnisse erzielen. In den Wettbewerben KK 50 m Auflage sitzend als Achte sowie KK 100 m Auflage als Zehnte landeten die Pöhlder in der Teamwertung in den Top zehn. Zudem gab es Platz 16 (KK 50 m Auflage), Platz 19 (Luftgewehr Auflage sitzend) und Platz 27 (Luftgewehr Auflage).

Gute Platzierungen der Pöhlder Schützen

Dorit Bödecker startete nach vielen Jahren das erste Mal wieder bei den Landesmeisterschaften in den Disziplinen Luftgewehr Auflage (Platz 13, 310,9 Ringe) und KK 50 m Auflage (Platz 20, 283,4 Ringe). Maren Ohnesorge belegte im Wettbewerb Luftgewehr Auflage sitzend einen sehr guten achten Platz. In der Disziplin Luftgewehr Auflage erreichte Andrea Gruse (Braunschweig), hier für die SGes Pöhlde startend, mit 312,9 Ringen ebenfalls Platz acht.

Da in der Seniorenklasse 0 und in der Damenklasse II keine Teamkolleginnen zur Verfügung standen, startete Maren Ohnesorge bei den diesjährigen Landesmeisterschaften auch für die Vereine SGes Seesen und die Herzberger SG. Für die SGes Seesen startend errang sie mit ihren Teamkolleginnen Nicole Großmann und Annemarie Werner in der Disziplin Zimmerstutzen den zweiten Platz mit 755 Ringen. In der Einzelwertung belegte Maren Ohnesorge mit 252 Ringen den undankbaren vierten Platz hinter ihrer Teamkollegin Annemarie Werner (256 Ringe). Mit der Mannschaft der Herzberger SG sicherte sich Maren Ohnesorge die Bronzemedaille im Wettbewerb KK 50 m Auflage.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus:

Jubiläumspreis: 12 Monate HK PLUS für nur 17,50 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de