An diesem Ort geht es für die Veilchen um die Champions League

Für die BG Göttingen startet die Saison 2023/24 mit der Basketball Champions League-Qualifikation Ende September. Jetzt stehen auch der Spielplan und der Austragungsort fest. Das Team von BG-Headcoach Olivier Foucart tritt am Mittwoch, 27. September, ab 20.30 Uhr (MESZ) gegen die Heroes Den Bosch aus den Niederlanden an. Gespielt wird in der Gloria Sports Arena im türkischen Belek.

Dort werden auch alle anderen Spiele der BG-Gruppe ausgetragen. Sollten die Veilchen ihre Viertelfinalbegegnung gewinnen, treffen sie im Halbfinale am Freitag, 29. September, ab 17.30 Uhr (MESZ) auf den Sieger des Duells zwischen Happy Casa Brindisi (Italien) und CSM CSU Oradea (Rumänien). Das Finale wird am Sonntag, 1. Oktober, ab 17.30 Uhr ausgetragen.

Veilchen spielen auf jeden Fall international

Nur der Gewinner des Turniers zieht auch in die Champions League ein. Sollten es die Veilchen schaffen, steht auch schon fest, gegen wen sie in der Gruppenphase spielen würden. Gegner wären dann in Gruppe C die Mannschaften von Lenovo Tenerife (Spanien), Darussafaka Lassa (Türkei) und VEF Riga (Lettland). Sollten die Schützlinge von Headcoach Olivier Foucart den Sprung in die Königsklasse verpassen, spielen sie trotzdem international und sind automatisch für den FIBA Europe Cup qualifiziert.

Die BG-Teilnahme am BCL-Qualifikationsturnier bedeutet auch, dass sich der Auftakt der Göttinger in der BBL nach hinten verschiebt. Die Partie bei den Würzburg Baskets am ersten Spieltag (ursprünglich für den 29. September terminiert) und die Begegnung des zweiten Spieltags (2. Oktober) müssen verlegt werden. Sobald die neuen Spieltermine feststehen, werden diese bekannt gegeben.

BCL-Qualifikationsturnier Gruppe 2 Mittwoch, 27. September Spiel 1: Cholet Basket – Telenet Giants Antwerpen (13 Uhr MESZ)

Spiel 2: FMP Soccerbet Belgrad – Pallacanestro Varese (15.30 Uhr MESZ)

Spiel 3: Happy Casa Brindisi – CMS CSU Oradea (18 Uhr MESZ)

Spiel 4: Heroes Den Bosch – BG Göttingen (20.30 Uhr MESZ) Freitag, 29. September Sieger Spiel 1 – Sieger Spiel 2 (15 Uhr MESZ)

Sieger Spiel 3 – Sieger Spiel 4 (17.30 Uhr MESZ) Sonntag, 1. Oktober Finale (17.30 Uhr MESZ)

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus:

Jubiläumspreis: 12 Monate HK PLUS für nur 17,50 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de