LED und Livemusik: In Bad Sachsa wird wieder Lichterfest gefeiert

Auf der einen Seite ist es ein Erlebnis für die Augen, wenn tausende LED-Lichter den Vitalpark in Bad Sachsa ab dem Abend in ein ganz besonderes, stimmungsvolles und zugleich romantisches Licht hüllen. Auf der anderen Seite ist dank der Künstler auch stets ein großes Open-Air-Konzert: Die Rede ist vom Lichterfest, dass am Samstag, dem 29. Juli, wieder in der Uffestadt veranstaltet wird. Die GLC Glücksburg Consulting AG, Betreiber der Tourist-Information Bad Sachsa, lädt Einheimische wie Gäste ab 18 Uhr zu dem beliebten Fest ein, dass seit vielen Jahren eine Institution im Veranstaltungskalender von Bad Sachsa ist.

Lichterfest in Bad Sachsa: Ein Paradies für Fotografen

Im Vordergrund steht natürlich das Genießen der Sinne, denn dank der verschiedenen Lichter kommen vor allem Fotobegeisterte beim Lichterfest in Bad Sachsa auf ihre Kosten. Mit vor Ort wird auch wieder Joachim von Usslar sein, der seiner Kreativität mit Riesenseifenblasen freien Lauf lässt, die in Kombination mit dem Lichtermeer besondere Motive ergeben. Die Seifenblasen können aber nicht nur bestaunt werden, wer will darf auch selbst welche gestalten.

Besonders beliebt bei Groß und Klein ist auch der bunte Laternenumzug um 21 Uhr um den Schmelzteichherum, bei dem sich die Lichter im Wasser des Sees spiegeln. Treffpunkt hierfür ist die Kasse am Kurhaus. Wer keine Laterne hat, kann diese sogar im Vorfeld an dem Abend noch basteln. Ferner wird es noch zum Abschluss eine romantische, große Lasershow geben.

„King Seppy‘s Flokatis“ rocken wieder die Bühne in der Uffestadt

Das Organisatorenteam vom Lichterfest in Bad Sachsa hat aber auch seit vielen Jahren ein besonderes Händchen, wenn es um die Verpflichtung der Livebands geht. In diesem Jahr treten zum einen „ChrisMo & Friends“ in der Uffestadt auf, zum anderen auch wieder die Jungs von „King Seppy’s Flokatis“, die sich bei ihren bisherigen Auftritten eine wirklich große Fangemeinde im Südharz erspielt haben – und die auch am 29. Juli wieder den Vitalpark mit ihrem ganz eigenen Sound rocken werden.

Das Lichterfest in Bad Sachsa bietet seinem Namen passend seit vielen Jahren ganz besondere Motive speziell für Fotografen. Foto: Thorsten Berthold / FMN

Wer feiert, braucht aber auch die nötige Energie. Für das leibliche Wohl sorgen deshalb den ganzen Abend über verschiedene Anbieter der Region mit ihren Ständen. Von leckeren warmen Speisen bis hin zu süßen Speisen wie Crêpes, Zuckerwatte oder gebrannten Mandeln ist alles dabei.

Eintritt zum Lichterfest Der Eintritt zur Veranstaltung beträgt 8 Euro pro Person (für Gästekarteninhaber 7 Euro). Kinder von sechs bis sechszehn Jahren zahlen 1 Euro. Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt.

