Endlich: Klimaschutz in Bad Lauterberg soll weitergehen

Anke Landsteiner, Michael Fuder und Sabine Neef (von links) sollen den Klimaschutz in Bad Lauterberg vorantreiben. In den nächsten Monaten wollen sie zunächst ein Klimaschutzkonzept erarbeiten – mit hoffentlich intensiver Beteiligung aus der ganzen Stadt Bad Lauterberg.

In der Gesundheitsstadt Bad Lauterberg im Harz nimmt zur Freude von Bürgermeister Rolf Lange (CDU) der Klimaschutz mit der Erstellung eines kommunalen Klimaschutzkonzepts Fahrt auf: „Mit Anke Landsteiner haben wir endlich die vakante Koordinationsstelle im Rathaus kompetent neu besetzen können, und mit dem Büro merkWATT aus Braunschweig als Projektleiter stehen uns erfahrene Experten mit Rat und Tat zur Seite.“ Die Kombination aus langjähriger Erfahrung und frischen Ideen werde so ermöglichen, das Klimaschutzvorhaben auf solide Beine zu stellen und nachhaltige Lösungsansätze zu entwickeln.

Eigentlich sollte eine eigens angestellte Klimaschutzmanagerin in Zusammenarbeit mit einem externen Berater ein Klimaschutzkonzept für die Kneipp-Stadt erstellen. Sie trat am 1. April vergangenen Jahres die Stelle an, ist seitdem jedoch wieder ausgeschieden. Die Stadt steht nun allerdings in Zugzwang, wie der Bürgermeister dem Rat bereits in mehreren Sitzungen erklärt hat: Wird kein Klimaschutzkonzept erstellt, müsste die Stadt Fördergelder an den Bund zurückzahlen. Denn die Stelle der Klimaschutzmanagerin wurde zu 100 Prozent durch die Nationale Klimaschutzinitiative gefördert.

Klimaschutzberatung an drei Tagen in der Woche

Die Neue, Anke Landsteiner, arbeitet zunächst offiziell als Werkstudentin. Sie ist mit ihrem Studium des Ökosystemmanagements und ihrer Verwaltungserfahrung bestens für die Aufgabe qualifiziert, heißt es seitens der Stadtverwaltung. Ab September wird sie an durchschnittlich drei Tagen pro Woche für Fragen rund um Klimaschutz zur Verfügung stehen.

„Ich will mit Leidenschaft einen ganzheitlichen Klimaschutz voranbringen. Die Emissionen müssen so schnell wie möglich runter, und gleichzeitig kämpfen wir längst mit den Folgen der Klimaerwärmung. Gerade für die Gesundheitsstadt Bad Lauterberg im Harz ist das ein sehr guter Anfasser, denn wir erleben, wie Menschen und Natur schon heute unter Hitzeperioden, Trockenheit und Starkregen leiden“, erklärt Landsteiner ihre Motivation.

Diese externen Berater stehen Bad Lauterberg in Sachen Klimaschutz zur Seite

Sabine Neef und Michael Fuder von merkWATT, ein Büro für soziale und ökologische Kooperation, ist eine breite Beteiligung aus der Stadt wichtig: „Wir werden mit Veranstaltungen und Online-Beteiligung die lokale Politik, die Verwaltung, alle wichtigen lokalen Akteure und auch die Bürgerinnen und Bürger zur Mitarbeit am Klimaschutzkonzept und damit an ihrer eigenen Zukunft einladen“, sagt Sabine Neef. Dabei gehe es um alle Sektoren, die an der Emission von Klimagasen beteiligt sind: Gebäude, Mobilität, Landwirtschaft, erneuerbare Energien, der tägliche Konsum.

„Und nicht zuletzt das eigene Handeln der Stadtverwaltung: Sie sollte mit gutem Beispiel vorangehen und möglichst zügig dem Idealbild der klimaneutralen Verwaltung nahekommen“, ergänzt Michael Fuder.

