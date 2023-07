Reiterverein Südharz hofft auf Unterstützung vom Hexentrail

„Der Harz erfüllt Wünsche!“, lautet das Motto des Harzer Hexentrails. Denn durch die Teilnahme an der Lauf- beziehungsweise Wanderveranstaltung am Samstag, 2. September, unterstützen die Starterinnen und Starter Vereine. Welche? Da kann jedes Team bis zum 31. Juli mit einer Mail an wendt@osterode.de jeweils einen Vorschlag machen. Alle Vorschläge landen in einem Topf. Das Los entscheidet dann im Anschluss an den Lauf, wer bedacht wird.

Der Reiterverein Südharz aus dem Bad Lauterberger Ortsteil Bartolfelde hat einen Wunsch - Untertützung für das Projekt „Morsche Hölzer vs. Sicheres Weidetor“ - und hofft, von einem oder mehreren der noch unentschlossenen Starterteams für den Lostopf vorgeschlagen zu werden. In fünf Fragen stellt Vereinsmitglied Sina John vor, worum es geht.

Wie heißt der Verein und woher kommt er?

Reiterverein Südharz e.V. aus Bad Lauterberg/Bartolfelde.

Was sind die Aufgaben des Vereins?

Zweck des Vereins ist die Förderung des Reitsports, sowie die Ausbildung im Dienst am Pferd, insbesondere der Kinder und Jugendlichen. Es ist ein rein ehrenamtlich geführter Verein, der seine eigene Anlage mit 19 Boxen, einer Reithalle, einem Außensandplatz und Weiden selbst bewirtschaftet.

Wie groß ist der Verein?

Der Verein hat etwa 180 Mitglieder.

Das morsche Weidetor. Foto: Reiterverein Südharz

Um was für ein Projekt geht es?

„Sicheres Weidetor“ - Dem Verein ist eine artgerechte Pferdehaltung sehr wichtig. Den Pferden soll ganzjährig Weidegang möglich sein. Das einst schöne Holztor von einem der Weideabschnitte gleicht mittlerweile eher einem morschen Konstrukt, als einem stabilen und sicheren Weidetor. Zudem sind die Holzpfosten, die es tragen, morsch und wackelig. Daher hofft der Verein, das Weidetor mitsamt seiner Pfosten mithilfe der Hexentrail-Teams erneuern zu können - für einen sicheren Weidegang der Pferde und eine sichere Handhabung - insbesondere auch für die jüngeren Vereinsmitglieder.

Wer profitiert von der Umsetzung?

Vor allen dient es dem Wohl und der Sicherheit der Pferde, denen das morsche Holztor im Falle eines Ausbruchs nicht mehr standhalten würde. Zudem dient es dem Wohl und der Sicherheit aller Vereinsmitglieder, die das Tor aktuell entweder gar nicht mehr bedienen können oder sich dort Holzsplitter in die Finger rammen.

Übrigens steht beim Reiterverein Südharz ein weiteres großes Projekt an: Damit die Pferde rund um die Heuraufe nicht im Matsch versinken, sollen dort Paddockplatten velegt werden.

