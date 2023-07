Barbis: Faustschlag ins Gesicht - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Göttingen hat sich jetzt mit einem Zeugenaufruf für einen Vorfall, der sich bereits am Freitag, 16. Juni, in Barbis ereignet hat, an unsere Zeitung gewandt. Auf einem Supermarktparkplatz in der Barbiser Straße war es an diesem Tag zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Jugendlichen und einem bisher unbekannten Mann gekommen. Als der 17-Jährige den Unbekannten auf sein vorheriges Fehlverhalten ansprechen wollte, ging dieser auf den Jugendlichen los und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht.

Der Täter soll im Vorfeld den jüngeren Bruder des 17-Jährigen beleidigt haben. Der Jugendliche wollte daraufhin den Mann zur Rede stellen, der sich vor der Bäckerei des Supermarktes an einer Sitzgruppe aufhielt, berichtet die Polizei. Im anschließenden Gespräch wurde der 17-Jährige durch den Mann ebenfalls beleidigt, geschubst und ins Gesicht geschlagen. Bei dem Versuch, sich gegen den Schlag zu wehren, zog sich das Opfer eine Verletzung an der Hand zu, heißt es im Polizeibericht. Durch den Faustschlag erlitt er zudem Verletzungen im Gesicht.

Opfer erstattet Strafanzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung

Der unbekannte Täter wird beschrieben als schlank, ca. 180-190 cm groß, bekleidet mit einem Basecap, einer Sonnenbrille, einem weißen T-Shirt, einer dunklen Hose und weißen Turnschuhen. Er soll zudem mit dem Fahrrad vor Ort gewesen sein.

Weiteren Angaben zufolge sollen sich weitere Personen in der Nähe des Tatgeschehens aufgehalten und das Ganze beobachtet haben. Ein Mann soll ein rot-weißes T-Shirt, ein Basecap und eine Sonnenbrille getragen haben. Bei den zwei weiteren Personen in unmittelbarer Nähe trug eine Person ein graues Oberteil und eine andere eine auffällige gelbe Regenjacke.

Die Polizei Göttingen hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen und bittet darum, dass die Genannten und weitere Zeugen sich bei der Polizei in Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 melden.

pol/kic

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de