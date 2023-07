Erholung und Kultur genießen auf dem Harzer Klosterwanderweg

Wandern ist Trend und Urlaub im eigenen Land ist jetzt für viele Menschen der Anstoß, die landschaftlichen und kulturellen Besonderheiten in ihren Regionen neu zu entdecken. Ein Tipp ist das Wandern auf dem Harzer Klosterwanderweg.

Der 2005 in Ilsenburg gegründete Harzer Klosterwanderweg ist in Zeiten der Orientierung und Sinnsuche zunehmend beliebt. Zwischen Goslar und Quedlinburg verbindet sich das Erholungspotenzial für Körper, Geist und Seele ideal mit Kulturgenuss: Wie an einer Perlenschnur erleben Wanderfreunde auf einer Länge ca. 95 Kilometer eine vielfältige Kloster- und Kirchenlandschaft mit einem Fokus auf attraktive Stationen, erklärt der Harzer Tourismusverband. Dazu Melanie Krilleke von der Geschäftsstelle Harzer Klöster: „Der Gast erwandert länderübergreifend Weltkulturerbestätten der Unesco, Einrichtungen der ,Gartenträume Sachsen-Anhalt‘ und der ,Straße der Romanik‘. In sechs Etappen zwischen zehn und 20 Kilometern und ohne große Höhenunterschiede lassen sich also landschaftliche Reize mit Kulturgenuss in einer alten Kulturlandschaft entspannt erleben und erwandern, teilweise entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze auf dem Grünen Band.“

Geschichte, Kultur und Spiritualität erleben

Die Harzer Klöster, darunter Grauhof, Wöltingerode, Ilsenburg, Drübeck und Michaelstein sind faszinierende Zeugen Jahrhunderte alter Geschichte und machen Lust auf einen Wiederbesuch. Ihre Kultur und Spiritualität, die Atmosphäre stiller Klosterräume, die duftenden Gärten und einzigartige Architektur inspirieren und beleben das ganze Jahr über, im Sommer mit zahlreichen Veranstaltungen im „Harzer Klostersommer“. Übernachtungsmöglichkeiten im direkten Umfeld der Klöster gibt es im Klosterhotel Wöltingerode, sowie klosternah in Michaelstein und Drübeck. Alle Tourist-Infos am Weg von Goslar bis Quedlinburg bieten auch kurzfristig Beratung und Angebote.

Im Wald bei Michaelstein. Foto: Melanie Krilleke / Harzer Klöster

Wie der Harzer Tourismusverband unterstreicht, muss der Gast auf Wunsch sein Gepäck nicht selbst tragen: „Wandern ohne Gepäck“ ermöglicht leichtfüßige Wandererlebnisse und wird als buchbare Pauschale angeboten. Auch die Fans des Wanderstempelns kommen zum Zuge: das Begleitheft der Harzer Wandernadel zum Klosterwanderweg weist 13 besondere Stempelstellen entlang des Weges in eigens dafür erstellten roten Stempelkästen auf – ein Spaß für Familien und eines der erfolgreichsten Projekte, um Menschen für das Wandern zu begeistern. Übernachtungsgäste sind mit dem Harzer Urlaubsticket (Hatix) auch ohne Auto kostenfrei mobil auf allen öffentlichen Bus- und Straßenbahnlinien im gesamten Harzkreis und in Niedersachsen.

Sogar per Rad ist der Großteil der Strecken auch auf den nicht asphaltierten Wegen befahrbar, Ausnahmen wie die Teufelsmauer bei Blankenburg können mithilfe des Kartenmaterials gut umfahren werden. Tipp des Tourismusverbands: Rad am Fuße der Teufelsmauer bei Thale oder Blankenburg parken und oben die bizarren Felsformen und den atemraubenden Blick über das Harzvorland genießen.

An der Teufelsmauer bei Blankenburg. Foto: Berthold Bartram / HKWW

Ein besonderer Wiedererkennungseffekt, dass der Wanderer auf dem richtigen Pfad ist, bieten die mittlerweile 19 Engelsbänke entlang der Strecke. Die in Handarbeit liebevoll und individuell erstellten Bänke sind mit einem QR-Code mit Informationen zum Weg und Ort versehen und laden zur Rast und zum Genießen der einzigartigen Aus – und Weitblicke ein. Der Originaltrack des Weges und der Einzeletappen kann auf der Webseite www-harzer-klosterwanderweg.de heruntergeladen werden.

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen:

Jubiläumspreis: 12 Monate HK PLUS für nur 17,50 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.

kic

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de