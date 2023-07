Polizei sucht Zeugen für schweren Unfall auf A7 bei Göttingen

Bereits am Freitag, 14. Juli, gegen 17.42 Uhr, ist es auf der A7 in Fahrtrichtung Hannover kurz hinter dem Parkplatz Leineholz-Ost zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Die Fahrzeuginsassen wurden durch den Unfall zum Teil schwer verletzt. In diesem Bereich beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 120 km/h. Das berichtet die Polizei Göttingen am Montag, 17. Juli, und ruft Zeugen des Unfalls auf, sich zu melden.

Ersten Ermittlungen zufolge war eine Frau aus Uslar mit ihrem schwarzen Ford Focus auf der A7 Richtung Hannover unterwegs. Es ist zurzeit noch unklar, ob die 29-Jährige vom mittleren auf den linken Fahrstreifen wechselte oder diesen bereits befuhr, heißt es im Polizeibericht.

Vermutlich viel zu schnell unterwegs

Ein hinter ihr folgender Mercedesfahrer aus der Region Hannover fuhr mit mutmaßlichviel zu hoher Geschwindigkeit auf dem linken Fahrstreifen und konnte trotz Vollbremsung und Ausweichmanöver ein Auffahren auf den Ford Focus nicht mehr vermeiden, so die Polizei.

Der 32-Jährige und sein 24-jähriger Beifahrer kollidierten in der Folge zusätzlich mit der Mittelschutzplanke und wurden dann nach rechts geschleudert. Der Ford Focus drehte sich durch den Zusammenstoß mit dem Mercedes und kam entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf dem Einfädelungsstreifen des Parkplatzes zum Stehen.

Hochmotorisierter weißer Mercedes fährt auf schwarzen Ford Focus auf

Die beiden jungen Männer im Mercedes wurden durch den Unfall leicht verletzt. An dem Auto des 32-Jährigen, einem hochmotorisierten, weißen Mercedes, entstand ein geschätzter Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Die 29-jährige Autofahrerin des Ford Focus musste durch die Feuerwehr per Rettungsschere über die Beifahrerseite geborgen werden. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Den entstandenen Schaden an der Mittelschutzplanke und den beteiligten Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 230.000 Euro.

Die Autobahnpolizei in Göttingen sucht nach Zeugen, die den Unfall gesehen haben, und bittet diese, sich unter Telefon 0551/491-6515 zu melden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

