Konficamp 2023: Jugendliche aus Sachsa und Lauterberg dabei

Die Kirchengemeinden der Bäderregion bieten einmal im Jahr ein Konficamp mit verschiedenen Aktivitäten für Jugendliche an. So soll die Kirche der Zukunft sein.

Etwa 100 Jugendliche sind mit Jugendpastor Simon Burger, Jugenddiakon Axel Peter und sechs weiteren Leitungsteamenden vom 7. bis 14. Juli nach Het Lohr in den Niederlanden zum Konficamp gefahren. Seit mehr als 15 Jahren fahren Teamende und Konfis der Bäderregion in den Sommerferien auf Konficamp. Für viele Jugendliche sei der Ausflug ein „Highlight“ im Jahr, so Hans Christian Metzger vom Kirchenvorstand der St.-Nikolai-Kirchengemeinde in Bad Sachsa.

Im Konficamp erleben die Teilnehmenden „Gemeinde auf Zeit“. Der Tag beginnt mit Wecken durch den Posaunenchor, der das Lied „Wir wollen aufsteh‘n, aufeinander zugeh‘n“ spielt, Morgenandacht und Frühstück. Dann folgen Konfirmanden-Unterrichtseinheiten, geleitet von erfahrenen Teamenden. Sie erarbeiten klassische Themen wie „Ich“, „Gott“, „Liebe“, „Tod und Abschied“ und „Beten“ mit den Konfis.

Was sind Teamende? Konfis ist die Abkürzung für Konfirmanden und Konfirmandinnen. Das sind diejenigen, die sich auf ihre Konfirmation vorbereiten. Als Konfirmation bezeichnet man einen Gottesdienst, bei dem die Konfirmanden und Konfirmandinnen öffentlich ihren christlichen Glauben bekennen. Es ist ein Ritual in der evangelischen Kirche. Bei den Katholiken feiert man Kommunion und später die Firmung. Nach ihrer Konfirmation können sich die jungen Menschen als Teamerin oder Teamer weiter in der kirchlichen Jugendarbeit engagieren. Das kann man so lange machen, wie man möchte, sagt Jugendpastor Simon Burger aus Bad Lauterberg. Die ältesten Teamenden in der Jugendkirche der Bäderregion seien um die 25 Jahre alt. Meistens ende das Engagement, wenn die jungen Erwachsenen für Studium beziehungsweise Ausbildung aus ihrer Heimat fortziehen. „Irgendwann wachsen sie aber auch einfach aus der Aufgabe heraus“, meint Burger. Welchen Vorteil es mit sich bringt, wenn Jugendliche die Teamarbeit für Jugendliche machen, lesen Sie im Text.

Unterricht von Jugendlichen für Jugendliche

„Umrahmt von gruppenbildenden Spielen wird sehr persönlich miteinander gearbeitet“, berichtet Metzger. Was in diesem Kreis einander anvertraut wird, bleibt in diesem Kreis, lautet eine entscheidende Regel.

Erfahrungen, Probleme und gelungene Momente der Unterrichtseinheiten werden sofort im Anschluss mit den Leitungsteamenden reflektiert. „Konfis berichten regelmäßig, dass Unterricht mit Jugendlichen, die nur wenige Jahre älter sind als sie, sie in einer Direktheit erreicht, die im klassischen Konfirmandenunterricht nur selten gelingt“, betont das Kirchenvorstandsmitglied.

Am frühen Nachmittag bieten die Teamenden ein vielfältiges Freizeitprogramm an, bei dem die Konfis ihren Neigungen nachgehen können: Schwimmen, Freundschaftsbänder flechten, Werwolf spielen, Karaoke singen, Konficamp-Bandprobe und Volleyball-Tischtennis begeisterten die Konfis und die Teamenden.

Besonderes Programm beim Konficamp

Am späteren Nachmittag wird es nochmal inhaltlich: Das Vormittagsthema wird mit einer anderen Methode vertieft, zum Beispiel einem Escaperoom zum Thema Liebe oder der Herstellung eines Paperclips zum Thema Gott.

Jeden Abend gibt es ein besonderes Programm: Chaosspiel, Nachtwanderung, Talentshow, Spielekette und „Wetten, dass“. Hier können alle Talente und Begabungen zeigen, die sonst oft unentdeckt bleiben: zum Beispiel Akrobatik, mittelalterlicher Mönchsgesang, Walzertanz, Jodeln, Menschenpyramide bauen, Disneyfilme anhand ihrer Melodien erkennen, Armdrücken, Volleyball-Tischtennis. „Die Konfis waren begeistert“, schreibt Metzger nach dem diesjährigen Konficamp 2023.

Im Anschluss endet ein jeder Tag mit dem Tagesschluss: Die Gruppe bildet einen großen Kreis um ganz viele Kerzen und singt das Lied: „Reicht euch die Hand und sagt ‚Gute Nacht‘“.

Viele Jugendliche engagieren sich weiterhin

Ein besonderer Höhepunkt des Konficamps ist der Gottesdienst am letzten Tag. Dieser wird komplett von Konfis und Teamenden erarbeitet und dann gemeinsam gefeiert. Dieses Jahr wurde dabei auch eine Konfirmandin getauft. „In diese Gemeinschaft aufgenommen zu werden, war ihr wichtig“, erklärt Metzger. Überhaupt sei die Gemeinschaft vermutlich eines der Erfolgsrezepte des Konficamps: „Diese Atmosphäre ist das Besondere dieser Woche: Alle ringen umeinander und sind füreinander da.“ Eine Konfirmandin habe die Gemeinschaft auf der Heimfahrt mit dem Bus mit einer Großfamilie verglichen.

Das Konficamp wirkt nachhaltig, so Metzger: Viele Teamende finden sich nach dem Konficamp in derJugendkirche Paulus Bad Lauterberg wieder, wo sie diese Gemeindeerfahrung in den Alltag zu Hause übertragen und dann zum Beispiel besondere Event-Gottesdienste feiern.

Auch die Kirchengemeinden der Bäderregion bleiben nicht davon verschont, dass im Vergleich zu früher weniger Jugendliche sich zum Konfirmandenunterricht anmelden, gibt Metzger zu. „Aber die, die diesen Schritt tun, bleiben immer mehr in der kirchlichen Jugendarbeit hängen“, freut er sich. Die Anzahl der neu gewonnen Jungteamenden nach der Konfirmation steige kontinuierlich an. So seien in diesem Jahr etwa 50 Konfis und 50 Teamende beim Konficamp dabei - darunter etwa 20 Jungteamende. Metzger ist überzeugt: „Konficamp ist Kirche der Zukunft.“

