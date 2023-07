Glockenfrösche im Landkreis Goslar ausgewildert

Der Erhalt der bundesweit stark gefährdeten Geburtshelferkröte im Landkreis Goslar ist von besonderer Bedeutung, weil die südwesteuropäische Art hier ihre nordöstliche Verbreitungsgrenze erreicht. Während der Landkreis aktuell noch zwei der größten niedersächsischen Vorkommen beherberge, seien andere ehemals große Vorkommen bereits erloschen oder stünden kurz davor, teilt der Nabu Niedersachsen mit. Die Gründe hierfür seien zwar vielfältig, aber der Verlust ihrer Lebensräume durch den Landnutzungswandel werde als Hauptfaktor angesehen, der für den dramatischen Rückgang verantwortlich sei.

Nun hat das Projekt „Life Bovar“ des Nabu Niedersachsen sich gemeinsam mit der Unteren Naturschutzbehörde und den Niedersächsischen Landesforsten zum Ziel gesetzt, günstige Lebensraumbedingungen für die Geburtshelferkröte im Landkreis Goslar wiederherzustellen, um ihren Erhaltungszustand zu verbessern. Es erfolgten bereits umfangreiche praktische Artenschutzmaßnahmen, damit der „Glockenfrosch“, dessen Rufe an ein Glockengeläut erinnern, sich wieder wohlfühlen kann.

Genetische Vielfalt der Geburtshelferkröten erhöhen

An zwei Standorten mit kleinen Restpopulationen wurden nun zur Stärkung der Bestände und Erhöhung der genetischen Vielfalt „Bestandsstützungen“ gestartet: Je 20 letztjährige Geburtshelferkröten, aufgezogen in der Nabu-Erhaltungszuchtstation, wurden am 6. Juli im ehemaligen Grauwacke-Steinbruch im Kaltebachtal bei Seesen sowie in der ehemaligen Erzgrube Barley bei Liebenburg ausgewildert.

Auswilderung von Geburtshelferkröten durch Projektleiterin Mirjam Nadjafzahdeh. Foto: Alexander Ahrenhold / Niedersächsische Landesforsten

Beide Standorte eint, dass die Geburtshelferkröte hier nach der Aufgabe des Abbaus und damit dem schleichenden Verfall der Offenlandlebensräume starke Populationseinbrüche durchmachen musste. „Erfreulicherweise konnten sich aber Kleinpopulationen aus wenigen Einzeltieren halten, die auf die durchgeführten Freistellungen der Landlebensräume und Wiederherstellungen geeigneter Laichgewässer bereits im Folgejahr mit Nachwuchs reagierten“, berichtet Nabu-Projektmitarbeiter Lennart Hudel.

Für die Kröten Büsche an Hängen entfernt und Kleingewässer saniert

In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Goslar sowie den Niedersächsischen Landesforsten als Flächeneigentümer wurden im Rahmen des Projektes die steilen Hänge des ehemaligen Erzabbaus in der Barley 2020 und 2021 aufwändig entbuscht sowie vorhandene Kleingewässer saniert und neue angelegt.

Im Kaltebachtal erfolgte 2019 eine erste umfangreiche Freistellung durch die Niedersächsischen Landesforsten, nach dem Hinweis auf ein möglicherweise überdauerndes Vorkommen der Geburtshelferkröte wurde die Fläche in die Projektgebietskulisse von Life Bovar aufgenommen. Im Jahr 2023 fand hier eine weitere Entbuschungsaktion statt, um aufwachsende Gehölze zurückzudrängen, zudem wurden die Wasserlebensräume optimiert. „Der Aufwand durch die gemeinschaftlichen Habitatmaßnahmen hat sich allemal gelohnt und der Glockenfrosch findet nun im Kaltebachtal und in der Barley wieder gut geeignete Lebensräume“ freut sich Dr. Michael Lücke, Förster für Waldökologie.

Bestände der Amphibien sollen sich erholen

An beiden Standorten ist eine natürliche Erholung der Bestände bei kontinuierlicher Pflege der Lebensräume zwar wahrscheinlich, würde aber aufgrund der aktuell geringen Populationsgröße mehrere Jahre benötigen, in denen allgemeine Gefährdungsursachen wie Klimawandel, Fressfeinde und Krankheiten zu erneuten Bestandseinbrüchen führen könnten, bis die Populationen zu einer stabilen Größe herangewachsen sind. Zusätzlich ist durch den starken Rückgang der beiden Populationen eine genetische Verarmung zu erwarten. „Im Rahmen des Projektes wurde ein genetisch gut geeigneter Zuchtstamm aus Goslarer Geburtshelferkröten etabliert, der es ermöglicht, die Bestandsentwicklung zu beschleunigen und gleichzeitig die genetische Vielfalt und somit auch die Anpassungsfähigkeit, z. B. auf veränderte klimatische Bedingungen, der gestützten Populationen zu erhöhen“, erklärt Dr. Mirjam Nadjafzadeh, Nabu-Projektleiterin von Life Bovar.

Die männlichen Geburtshelferkröten tragen den Laich und übernehmen so die Brutfürsorge. Foto: Bruno Scheel / Nabu Niedersachsen

Die Auswilderung letztjähriger, in menschlicher Obhut aufgezogener Tiere hat sich im Rahmen des Projektes bei Wiederansiedlungen als erfolgreich erwiesen. Die größeren Geburtshelferkröten haben eine deutlich höhere Überlebenswahrscheinlichkeit im Freiland und starten oft schon im Folgejahr mit ihrer besonderen Fortpflanzungsstrategie: Die Männchen betreiben echte Brutfürsorge und tragen die Laichschnüre um ihre Hinterbeine gewickelt mit sich herum, bis die Larven schlupfreif sind.

Life Bovar: Das Projekt und die Förderer Der Nabu Niedersachsen widmet sich – gemeinsam mit seinen Projekt- und Kooperationspartnern – in dem Projekt Life Bovar dem Management der Gelbbauchunke und anderer gefährdeter Amphibienarten sowie der gezielten Entwicklung dynamischer Lebensräume für den Artenschutz.

Wichtigste Ziele des Projektes sind die Umsetzung von praktischen Artenschutzmaßnahmen für gefährdete Amphibienarten, die Wiederherstellung und Optimierung günstiger Lebensraumbedingungen und die Stärkung des Biotopverbundes durch Trittsteine und teilweise Wiederansiedlung, um isolierte Populationen miteinander zu vernetzen. Dabei sollen die Zielarten Gelbbauchunke, Geburtshelferkröte, Kreuzkröte und Kammmolch profitieren. Außerdem soll ein Beitrag zur Wiederherstellung des ursprünglichen Verbreitungsgebietes der Arten geleistet werden.

Zusammen mit den Projektpartnern aus den Niederlanden Staatsbosbeheer und Stichting het Limburgs Landschap, dem Schulbiologiezentrum Hildesheim, der Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz aus Soest, der Nabu-Naturschutzstation Aachen, den Ländern Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen werden über einen Zeitraum von acht Jahren Projektaktionen und Artenschutzmaßnahmen durchgeführt, die einen Beitrag zur biologischen Vielfalt leisten sollen. Wie für Life-Projekte üblich werden dabei Instrumente für die langfristige Sicherung und Pflege der Lebensräume entwickelt werden. Um das Bewusstsein für die biologische Vielfalt zu stärken, wird auch umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung durchgeführt.

EU-Kommission, Projektpartner, Projektförderer und Unterstützer haben das Projekt mit einem Gesamtvolumen von gut 4,6 Millionen Euro ermöglicht.

Projektförderer

Das Life-Projekt „Management der Gelbbauchunke und anderer Amphibienarten dynamischer Lebensräume“ – kurz: „Life Bovar“ – ist ein Förderprojekt der Europäischen Union (EU) und wird hier mit Mitteln aus dem EU-Umweltprogramm – Schwerpunkt Natur und Biodiversität – gefördert. Ferner unterstützen das Land Niedersachsen mit Mitteln des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie und Klimaschutz (MU), das Land Nordrhein-Westfalen mit Mitteln des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (MUNV), die Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung, die Niedersächsischen Landesforsten, der KreisMinden-Lübbecke, die Landkreise Goslar, Hameln-Pyrmont, Hildesheim, Holzminden, Schaumburg, die Region Hannover, die Städte Hannover und Hildesheim, der Nabu Landesverband Nordrhein-Westfalen, der Nabu Kreisverband Minden-Lübbecke und die Firma Saint-Gobain Formula GmbH das Projekt.

