Einbruch bei der Gemeinde Walkenried: Polizei sucht Zeugen

Walkenried Unbekannte sind in das Steueramt sowie die Filiale der Deutschen Post im Südharz eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte sind bei der Gemeindeverwaltung in Walkenried eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild).

Hohen Schaden richteten Unbekannte bei einem Einbruch in das Nebengebäude der Gemeindeverwaltung in Walkenried an. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich die Unbekannten zwischen Dienstag, 11. Juli, 21.15 Uhr, und Mittwoch, 12. Juli, 6.30 Uhr, gewaltsam Zugang zu dem Gebäude. Im Inneren brach man die Türen zum Steueramt sowie auch zu den Räumen der Filiale der Deutschen Post auf.

Gestohlen wurde, so heißt es weiter von der Polizei, „augenscheinlich nichts“. Den angerichteten Schaden schätzt man hingegen auf mindestens 1.000 Euro.

Von den Tätern fehlt jede Spur. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen nehmen die Ermittler der Polizei in Bad Sachsa unter Telefon 05523/952790 entgegen. pol

