Mirja Rohr wird Pastorin im Oberharz

Im April stellte Mirja Rohr sich ihren neuen Kirchengemeinden bei einem Aufstellungsgottesdienst in Altenau vor und wurde dabei gleich besonders freundlich begrüßt: Die Gemeinde stand auf, als sie zusammen mit Pastor Jörg Uwe Pehle in Richtung Altar schritt. „Herzlichen Dank, das wäre aber nicht nötig gewesen“, kommentierte die junge Pastorin lächelnd und hatte die Gemeinde gleich auf ihrer Seite. In einem kleinen Interview mit Jörg Uwe Pehle erzählte sie etwas über sich und ihre Leidenschaft zum Harz.

„Andere fahren liebend gerne ans Meer, mir geht das Herz auf, wenn es hügeliger und bergiger wird. Und der Harz ist seit jeher eine Landschaft, für die mein Herz besonders schlägt. Früher hat mein Vater in Osterode gearbeitet und in Lerbach gewohnt, daher mein Bezug zum Harz.“ Als sie die Stellenanzeige gesehen habe, dass der Oberharz – genauer Clausthal und Altenau-Schulenberg – eine neue Pastorin bzw. einen neuen Pastor sucht, hatte sie gleich Interesse und fand die Stellenbeschreibung spannend - inklusive Arbeiten im Team mit Unterstützung einer Assistenz und das Zukunftsmodell, als Region entwickelt und umgesetzt.

„Wir machen uns gemeinsam auf den Weg“

„Verstehen Sie mich nicht falsch: Ahlden ist eine tolle Gemeinde und ich gehe auch mit einem weinenden Auge. Imponiert hat mir allerdings das Statement an die Oberharzer Gemeindemitglieder: ,Wir machen uns gemeinsam auf den Weg und in den wichtigen Momenten sind wir als Pastoren da.‘ Das hat Lust geweckt, mitzumachen!“ Und da ist sie nun - und wird ihre Stärken und Gaben künftig im Oberharz mit einbringen.

„Erstmal freue ich mich darauf, ganz viele Menschen und ihre Wünsche und Bedürfnisse kennenzulernen. Wichtig ist mir, zu hören, wo man gemeinsam als Gemeinde hin möchte“, erklärt Mirja Rohr. Sie ergänzt: „Und ganz besonders freue ich mich auf die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, schließlich sind sie unsere Zukunft!“

Die Einführung von Pastorin Mirja Rohr findet am Sonntag, 27. August, um 17 Uhr in der Marktkirche in Clausthal statt – mit einem kleinen Empfang und lockerem Kennenlernen im Anschluss.

