Walkenried Es gibt noch Karten für Konzerte der The King‘s Singers aus London und German Brass in Walkenried. Das Konzert von Axel Prahl dagegen ist ausverkauft.

Kreuzgangkonzerte Open-Air-Konzertsaison in Walkenried geht in die Endphase

In der kommenden Woche stehen drei abschließende Open-Air-Konzerte als Höhepunkte der Saison auf dem Spielplan der Kreuszgangkonzerte in Walkenried. Dazu wird im Kreuzgarten eine große Bühne errichtet mit einer ansteigenden Tribüne gegenüber. Am Dienstag, dem 18. Juli, sind The King’s Singers zu Gast und am Freitag, 21. Juli, German Brass. Während es für diese beiden Auftritte noch Karten gibt, ist das Konzert von Axel Prahl & das Inselorchester am Mittwoch, 19. Juli, restlos ausverkauft.

Das A-cappella-Ensemble The King‘s Singers aus London ist weltberühmt und wird für seinen Close-Harmony-Stil gefeiert. Mit ihrem Programm „Songbirds“ besingen sie einerseits die gefiederten Freunde in Werken von Schubert und Ravel bis zu Fleetwood Mac und Queen. Andererseits widmen sie sich aktuellen Sängern und Songschreibern und erweisen diesen ihren Respekt.

Goldener Abschluss im Kloster Walkenried

Den goldenen Abschluss des Sommerprogramms präsentiert German Brass, ein ausgezeichnetes Blechbläserensemble, am 21. Juli mit einem Querschnitt durch die Musikgeschichte – aufregend arrangiert für die große Blechbläserbesetzung.

Das German Brass Orchester. Foto: Gregor Hohenberg / Sony Classical

1974 gründete sich das Ensemble als Pionier seiner Art. Seither sind sie eine feste Größe im Konzertgeschehen der Weltspitze und bieten einzigartigen, unerreichten Musikgenuss. Was die Alchemisten des Mittelalters vergeblich versuchten, gelingt den Musikern im gemeinsamen Spiel mit Leichtigkeit: Sie machen Blech zu Gold.

Weitere Informationen unter www.walkenrieder-kreuzgangkonzerte.de. Verbindliche Kartenbestellung für die Abendkasse telefonisch unter 05521/ 5610.

