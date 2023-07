Paddel rein, Spaß muss sein: KSN Drachenboot Cup in Northeim

Are you ready, attention, go! Das englische Startsignal für die Drachenboot-Teams halt endlich wieder über den Northeimer Freizeitsee. Gleich danach sind die rhythmischen Trommelschläge dieses internationalen Wassersports wieder zu hören. Sie geben den Takt für 18 Vereins- und Firmenteams vor, die sich beim 8. KSN Drachenbootcup messen.

Der Drachenbootverein Northeim hatte auf den heimischen Freizeitsee eingeladen und organisierte 250 m-Rennen in zwei Klassen: Fun und Fun Sport sowie ein Langstreckenrennen über 2000 m ohne Klassifizierung. Nach drei Jahren Zwangspause pflügten die langen Boote mit bis zu 20 Paddlern, einem oder einer Trommlerin und einem Steuermann oder einer Steuerfrau über die Renndistanzen. Teamgeist und Taktgefühl ließen die Boote in teilweise unter einer Minute über die 250 m-Strecke gleiten, nur durch das gleichmäßige Paddeln der Mannschaften angetrieben.

Die Teams traten mit sportlichem Ehrgeiz und kreativen Namen, Maskottchen oder Schlachtrufen an, die Bezüge zu ihrer Firma, ihrem Heimatort oder ihrem Verein herstellen. Mit „Paddel rein, Spaß muss sein!“ motivierten sich zum Beispiel die ZAD Drachenperlen. Viele Teams waren zum wiederholten Mal auf dem Freizeitsee unterwegs - wie die Ausrichter, die SparBarkasse der KSN, die Corvi Drachenreiter des Corvinianum oder die Einbecker nIGSen von der IGS der Nachbarstadt. Selbst aus Hannover sind Mannschaften angereist.

Hundertstel-Entscheidung bei den Sprintrennen

Je zwei oder drei Boote gingen in jeweils drei Vorläufe, um sich für die Finalläufe in den Kategorien Fun oder Fun Sport zu qualifizieren. Besonders happy waren die Paddler des Northeimer Teams Rockfit & Realize, die in der Sportklasse antraten. Nach den Vorläufen hatten sie die beste addierte Zeit mit 2:45.41 über 3 x 250 Meter. Im A-Finale der Kategorie Fun-Sport war dann allerdings Euer Lieblingsteam aus Hannover um 0,04 Sekunden schneller. Auf Platz drei erreichten die KWS Dragonseeds das Ziel. Im Finale der Kategorie Fun gewann die Firmenmannschaft Piller Vapo Dragons 1 aus Moringen.

Über die Distanz von 2.000 Metern traten am Nachmittag noch einmal sechs der ursprünglich 18 Teams an. Das Besondere: Der Start erfolgte als Verfolgungsrennen, es zählte im Ziel also die beste Zeit. Die Strecke selbst ist pro Richtung 500 Meter lang, drei rasante Wenden machten das Rennen zu sportlich erfrischenden Wasserschlachten. Die größten Kraftreserven beweisen am Ende die Paddler von „The DraxX“ aus Hannover.

Mit Booten und Einsatzkräften der DLRG und des THW abgesichert, gingen alle 28 Rennen ohne Zwischenfälle zu Ende. „Wir sind sehr zufrieden mit der Veranstaltung und unser Verein dankt allen Teams, Sponsoren, Besuchern und Helfern an und auf dem Freizeitsee für einen gelungenen Re-Start des Drachenbootcups in Südniedersachsen. Wir freuen uns schon auf den nächsten Cup 2024“, resümiert Maik Klaproth, Vorsitzender des Drachenbootvereins Northeim.

Weitere Infos und Trainingszeiten gibt es unter www.drabo-nom.de.

