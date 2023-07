Die Jüngsten sind beim TC Rot-Weiß Osterode die Größten

Osterode Sowohl die U10-Mädchen als auch die U10-Jungen aus der Sösestadt können in ihren Staffeln über die Meisterschaft jubeln.

Die Tennisjugend des TC Rot-Weiß Osterode beendete pünktlich vor den Sommerferien ihre Sommer-Punktspielrunde. Dabei kamen die Kleinsten der Rot-Weißen ganz groß raus. Sie wurden sowohl bei den Juniorinnen U10 Orange Team als auch bei den Junioren U10 Großfeld Staffelsieger und sicherten sich damit die Spielberechtigung in den Pokalrunden, die nach den Ferien ausgetragen werden.

Eine Spielgemeinschaft mit dem TV Sösetal-Förste ermöglichte Kaisa Stövesand (Osterode) und Fiona Weitemeyer (Förste) die Teilnahme im Wettbewerb Juniorinnen Midcourt U10. Weil lediglich vier reine Mädchenteams in der TNB-Region Südniedersachsen gemeldet waren, entschied sich der Verband, in der Liga eine Hin-und Rückrunde spielen zu lassen. Stövesand und Weitemeyer erspielen sich 10:2 Punkten, damit setzten sie sich klar vor TSC Göttingen I, TSC Göttingen II und TV BW Einbeck an die Tabellenspitze und sicherten sich den Staffelsieg.

Die U10-Juniorinnen des TC Rot-Weiß Osterode mit (v.l.) Kaisa Stövesand und Fiona Weitemeyer. Foto: TC RW Osterode / Verein

Noch deutlicher machten es Miko Poutiainen, Andreas Fiosins und Bent Minde bei den Jungen U10 Green Team. Mit 10:0 Punkten eroberten sie ungeschlagen die Meisterschaft und ließen die Mannschaften vom Bovender SV, TC Holzminden, Delligser TC, Uslarer, TC Holzminden und TC Northeim hinter sich.

A-Juniorinnen beißen sich durch

Die Saison stand für die A-Juniorinnen zunächst unter einem schlechten Stern. Spitzenspielerin Anna Schmidt verletzte sich am Sprunggelenk und fiel die komplette Spielserie aus. Dafür sprangen abwechselnd Nina Grüneberg und Carolina Hickmann ein und nahmen die Doppelbelastung Jugend/Damenbereich auf sich - und das mit großem Erfolg.

Zusammen mit den A-Juniorinnen Dordi Stövesand, Lisa Newe und Scarlet Sonnenbrodt machten sie einen hervorragenden Job. Durch Siege über die Mannschaften vom Bovender SV, Hardegser TC, SCW Göttingen, MTV Markoldendorf holten sich die TCO-Spielerinnen die Vizemeisterschaft. Nur eine Niederlage gegen Klassenprimus TC Einbeck stand am Ende zu Buche. Als Tabellenzweiter hoffen sie nun, ebenfalls in die Pokalrunden einzuziehen.

Schwere Gegnerinnen für die A2-Juniorinnen

Die zweiten A-Juniorinnen erwischten eine schwere Auslosung. Mit den Vertretungen des TC Seeburg, TC Duderstadt, Tuspo Weende, Nikolausberger TC und TC Bad Lauterberg trafen die jungen Osteroderinnen Paula Kaplan, Julie Ritter und Scarlet Sonnenbrodt auf recht ausgereifte Gegnerinnen. Nach umkämpften, aber fairen Partien, konnte die TCO-Delegation jedoch keinen Gesamtsieg verzeichnen und schloss die Spielrunde als Gruppenletzter ab.

Etwas besser lief es bei den Junioren A, hier bildeten Matti Hausmann, Julius Ebner und Jona Wedemeyer das Osteroder Team. Bei der TC SG Holzminden gelang ihnen ein ungefährdeter 3:0-Sieg, bei den Gegnern vom TC Gieboldehausen, TC Ambergau Bockenem und TC Holzminden standen dem allerdings teils recht knappe Niederlagen gegenüber. Somit beendeten die Sösestädter die Sommersaison auf dem vierten Platz.

