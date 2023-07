Schwertransporte: A7-Anschluss Seesen wird voll gesperrt

Zur Vorbereitung mehrerer Schwertransporte müssen an der A7 Flächen befestigt werden. Dafür ist eine Vollsperrung der Anschlussstelle Seesen (Harz) in Fahrtrichtung Kassel am Dienstag, 11. Juli 2023, am Mittwoch, 12. Juli 2023, und am Donnerstag, 13. Juli 2023, jeweils von 9 bis 15 Uhr erforderlich. Das meldet die Via Niedersachsen als Betreiber der Autobahn 7 in diesem Bereich.

Aus Fahrtrichtung Hannover kommende Fahrzeuge werden demnach an der Anschlussstelle Rhüden (Harz) abgeleitet und über die beschilderte Umleitungsstrecke U60 geführt. Die östliche Anschlussstelle Seesen (Harz) auf der Richtungsfahrbahn Hannover ist von der Sperrung nicht betroffen.

Verkehrsteilnehmende werden zur Stauvermeidung gebeten, der beschilderten Umleitung zu folgen und nicht etwaigen, anderslautenden Anweisungen von Navigationssystemen, so die Via Niedersachsen.

