Feierabend im Haus Feierabend: Altenheim in Bad Sachsa schließt

Das Altenheim Haus Feierabend in Bad Sachsa wird geschlossen.

Feierabend im Haus Feierabend. Das Altenpflegeheim der Diakonie Wolfsburg in Bad Sachsa wird umgehend geschlossen, 80 Bewohner müssen eine neue Heimat für ihren Lebensabend finden, das Personal eine neue Arbeitsstätte.

Die Nachricht, die, wie Angehörige unserer Zeitung berichten, zunächst am 4. Juli dem Personal und am 5. Juli per Post den Anwohnern mitgeteilt wurde, sei ein Schock gewesen. „Wir haben nicht damit gerechnet. Auch da bis zuletzt sogar im Haus Renovierungsarbeiten vorgenommen wurden und auch neue Bewohner aufgenommen wurden“, erklären mehrere Angehörige.

In dem Schreiben, das die Bewohner erhalten haben und das auch unserer Redaktion vorliegt, wird seitens der Diakonie von Schwierigkeiten bei der Suche nach qualifiziertem Führungs- und Fachpersonal, von stark gestiegenen Kosten für die Aufrechterhaltung des Betriebs sowie einer „kontinuierlich rückläufigen Nachfrage nach Pflegeplätzen“ gesprochen, die zu dem Schritt gezwungen hätten.

Eine Stellungnahme zu den Vorgängen hat unsere Redaktion bei der Geschäftsführung der Diakonie Wolfsburg angefragt, diese liegt aber noch nicht vor. Die Angehörigen und Bewohner hängen, Stand jetzt, in der Luft, als Termin für den Auszug aus dem Altenheim wird – so erklären sie unserer Redaktion gegenüber – immer das Wort „schnellstmöglich“ genannt.

