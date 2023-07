Hightech hält Einzug im Schießstand Tettenborn

Die Mitglieder der Schützengesellschaft Bad Sachsa nehmen am Festumzug in Tettenborn teil.

Hightech im Schießstand: Der Schützenverein Tettenborn will - dank finanzieller Unterstützung - in ein neues Zeltalter aufbrechen. Konkret geht es darum, dass künftig dank neuer Elektrik der aktuell abgegebene Schuss eines Sportlers farbig am Anzeigedisplay angezeigt und ausgewertet wird. Zudem werden die bisherigen Schüsse in einer Liste aufgelistet.

1.500 Euro für das Zukunftsprojekt übergeben

Möglich machen dies Viola Männel und Sören Eilhardt. Diese überreichten beim Schützenfest einen symbolischen Scheck über 1.500 Euro für das Zukunftsprojekt. Mit dieser ersten Summe kann zunächst ein Stand von insgesamt vieren erneuert werden.

„Ohne Sponsoren schafft es ein kleiner Dorfverein nicht aus eigener Kraft auf die neue Technik umzustellen“, erklärte der 1. Vorsitzende des Schützenvereins, Helge Gruß. Er bedanke sich vor vollem Festzelt bei den Überbringern des symbolischen Schecks, und zeigte sich begeistert: „Es ist nicht selbstverständlich und ich weiß das sehr zu schätzen, dass Sie das Projekt der Umstellung auf elektronische Anlage unterstützen“.

Interesse bei Jugendlichen und Erwachsenen stärken

Mit dem Schritt in die Zukunft erhofft sich der Verein eine weitere Zunahme an Vereinsmitgliedern - und das nicht nur im Jugendbereich, sondern auch bei den Erwachsenen. Dass, das Sportschießen vielen Spaß bereitet, zeigt immer wieder das Volkskönigsschießen zum Schützenfest. Hier war der Andrang so groß, dass aus Zeitgründen nicht alle Schieß-Begeisterten auf die Volks-Königsscheibe schießen konnten.

