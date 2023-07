Berufsinformationstag Osterode: Bito geht wieder los

Nach drei Jahren pandemiebedingter Pause ist er wieder da: der Berufsinformationstag Bito für Schülerinnen und Schüler. Das Angebot richtet sich wie immer an weiterführende Schulen und ist nicht nur auf Osteroder Bildungseinrichtungen beschränkt. Das langjährig bewährte Konzept bleibt erhalten. Es bietet Einblicke in die verschiedenen Ausbildungs-, Weiterbildungs- und Studienmöglichkeiten. Ändern wird sich allerdings der Austragungsort.

In diesem Jahr findet der Bito nämlich erstmalig in und vor der Osteroder Stadthalle statt. Neu ist ebenfalls ein Info-Truck. Er soll zukünftige Auszubildende oder Studenten für technische Berufe in der Metall- und Elektroindustrie begeistern. Für authentische Informationen in die Berufswelt aus erster Hand sorgen die beteiligten Unternehmen und Institutionen selbst. Bislang haben sich zum Bito mehr als 30 Aussteller angemeldet. Ein Mitmachangebot soll für Spaß sowie einen leichten Gesprächseinstieg sorgen.

„Bisher war der Bito stets ein voller Erfolg und der Zuspruch enorm. Die Nachfrage an Ausstellungsflächen ist größer denn je. Für die beteiligten Unternehmen, Betriebe und Institutionen ist es eine tolle Gelegenheit, Aufgaben aus ihrem Arbeitsalltag vorzustellen und für die jungen Menschen erlebbar zu machen. So gelingt es niederschwellig, das Interesse potenzieller Auszubildenden zu wecken und neue Berufsfelder kennenzulernen“, erläutert Organisatorin Sylvia Wulf vom Mekom-Regionalmanagement Osterode.

Bito: Weitere Informationen Die Bito findet statt: Am Samstag, 9. September, von 10 Uhr bis 14 Uhr Wo: In und vor der Stadthalle Osterode am Harz, Dörgestraße 28 Anmeldung: https://anmeldung.bito-oha.de, Anmeldeschluss: 14. Juli, für Aussteller. Sind bereits Zugangsdaten für Vamos vorhanden, kann man sich damit im Registrierungsportal einloggen. Wenn nicht, muss ein Ausstellerkonto angelegt werden Im Account des Registrierungsportals www.bito-oha.de ist es möglich, nach den Sommerferien den aktuellen Planungsstand und die organisatorischen Details zur Standbuchung zu entnehmen (z.B. Standplatz, Standnummer, Zeitpläne für Auf- und Abbau usw.) Fragen/Informationen: per E-Mail an: mail@mekom.eu oder telefonisch unter 05522-9604992.

