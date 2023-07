Bad Lauterberg Die Mitarbeiter der Fachklinik in Bad Lauterberg haben ein vielfältigs Programm vorbereitet. Darauf können sich Einheimische und Gäste freuen.

Sommerfest im Südharz Klinik Dr. Muschinsky lädt am 5. Juli zum beliebten Sommerfest

Es ist eine Institution im Veranstaltungskalender der Kneippstadt: Zum mittlerweile 24. Mal lädt das Team der Fachklinik Dr. Muschinsky, Wiesenbek 7-10, am 5. Juli ab 15 Uhr die Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gäste von Bad Lauterberg ein, gemeinsam mit ihnen zu feiern. Und das, wie es bei den Experten für Orthopädie und Schmerztherapie Tradition ist, wieder einmal auch für den guten Zweck. Der Erlös der großen Tombola wird in diesem Jahr an den MTV Bad Lauterberg gespendet.

Erlös der Tombola wird wieder gespendet

Die Spendensumme dürfte auch in diesem Jahr wieder groß ausfallen, denn das Sommerfest erweist sich stets als Besuchermagnet. Bereits vor der offiziellen Eröffnung drängt es die Menschen hin zur Klinik, Autofahrer suchen dann schon nach einem Parkplatz.

Dass das Interesse berechtigt ist, beweist seit knapp einem Viertel Jahrhundert das Programm. Parallel zur Eröffnung und Begrüßung der Gäste um 15 Uhr startet am 5. Juli der Verkauf von Losen für die Tombola.

Livemusik wird geboten

Für die passende Musik sorgen mit dem Neuen Berghornisten-Corps Clausthal-Zellerfeld in Bad Lauterberg bereits bekannte Gesichter, die Gruppe ist schon einige Male beim Sommerfest aufgetreten. Abgelöst werden sie ab 18.30 Uhr von DJ Klaus Illert, der zum Start des Sommerabends auflegen wird.

Im großen Garten der Klinik Dr. Muschinsky wurde das 22. Sommerfest gefeiert. Foto: Thorsten Berthold / HK

An die jüngsten Besucherinnen und Besucher ist auch wieder gedacht worden. Für sie stehen ein Kinderkarussell, eine Riesenrutsche und vieles mehr bereit.

Vielfältiges kulinarisches Angebot

Abwechslungsreich gestaltet sich das kulinarische Angebot: Von deftig mit Bratwurst, Pilzpfanne, Currywurst mit Pommes über Kaffee, Kuchen, Eis und Popcorn bishin zu Bowle, Sekt, Cocktails oder anderen Getränken ist für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt.

Der Tag der Sommerfestes ist aber nicht nur zum Genießen gedacht: Die Gäste können die Klinik in Augenschein nehmen.

