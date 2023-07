Eigengewächs Hendrik Lohde bleibt den Harzer Falken treu

Der Kader des Eishockey-Regionalligisten EC Harzer Falken wächst weiter. Auch das Braunlager Eigengewächs Hendrik Lohde bleibt dem Team treu und wird in der kommenden Saison im Falken-Trikot auflaufen.

Der 20-jährige Stürmer hat seinen Vertrag am Fuß des Wurmbergs um ein Jahr verlängert. Insgesamt stehen damit bereits 15 Akteure für die neue Spielzeit fest, darunter mit Regan Nagy, Taylor Dupuis, Petr Chaloupka und Filip Mrava auch ein Kontingentspieler-Quartett. Bislang einziger Neuzugang ist Christoph Koziol, der von den Hannover Scorpions in den Harz wechselt.

Ausbildung im eigenen Nachwuchs

Bereits seit der Saison 2019/20 läuft der junge Angreifer für die Falken in der Regionalliga Nord auf. Ausgebildet wurde der „Braunlager Jung“ im eigenen Harzer Nachwuchs und durchlief hier alle Altersklassen. Seit seinem Debüt bei den Senioren konnte Lohde seine Statistiken von Jahr zu Jahr verbessern und gehört mittlerweile zu einem wichtigen Bestandteil der Falken-Offensive.

In der vergangenen Saison steuerte der Linksschütze, meist in der dritten Reihe eingesetzt, drei Tore und vier Vorlagen in 31 Spielen bei. Neben Mrava war Lohde dabei der einzige Spieler, der alle 31 Saisonspiele absolviert hat.

